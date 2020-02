Rostock

Eine der größten Messen des Landes feiert ihren 30. Geburtstag. Legt man einen menschlichen Maßstab an, könnte man sagen, dass die Messe sich noch weit vor ihrer Midlife-Crisis befindet.

Und von Krise kann ja auch keine Rede sein: 40 000 Besucher werden bis Sonntag über die Ostseemesse geschlendert sein. Für den Veranstalter sicher ein Erfolg. Aber ob am Ende auch alle Händler mit ihren Umsätzen zufrieden sind? Einige mit Sicherheit: Bereits am Eröffnungstag kamen Wurst- und Käseverkäufer mit dem Einpacken ihrer Schnäppchentüten kaum hinterher. Bei den Ständen mit Baumwollschlüpfern und Unterhemden mit Stützfunktion herrschte rege Nachfrage beim eher älteren Publikum.

Aber muss dann deren Präsentation so lieblos sein? Das Ambiente erinnert vielerorts eher an einen Ramschmarkt als an zeitgemäße Messearchitektur mit Wohlfühl-Atmosphäre. Ob man so auch neue Besucher begeistern kann, ist fraglich.

Wenn das nicht gelingt, kommt die Krise ganz gewiss. Vielleicht ist der 30. Geburtstag der richtige Zeitpunkt für eine Frischzellenkur.

Von Juliane Schultz