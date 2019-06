Rostock

Als Claus Ruhe Madsen vor gut einem Jahr seine Kandidatur für das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters ankündigte, wurde er in der Politik noch belächelt: Ein Unternehmer ohne jegliche politische Erfahrung will ins Rathaus? Ein Wirtschaftsfunktionär, den kaum ein „normaler“ Bürger kannte? Ein Däne? Madsen hat sie alle überrascht. Mit einem Wahlkampf, wie ihn Rostock bis dato nicht kannte. Er hat auf Präsenz gesetzt – und auf das Versprechen, Dinge anders zu machen in der Hansestadt. Er hat zugehört, war witzig, volksnah, anders als die anderen Kandidaten. Er hat die Menschen von sich begeistert, sie in seinen Bann gezogen. Eine Leistung - kein Zweifel. Aber heute aber reicht das nicht mehr: Jetzt ist er OB. Jetzt kann, darf und muss er die größte Stadt des Landes führen. Ab jetzt muss er konkrete Konzepte vorlegen – statt „cooler“, aber vager Ideen. Ab jetzt muss er auch mal „Nein“ sagen – auch wenn das dem einen oder anderen weh tut. Die Zeit der Versprechen ist seit Sonntag, 18 Uhr, beendet. Jetzt ist „Halten“ angesagt. Dänen lügen (doch) nicht.

Zur Bürgermeisterwahl in Rostock: Ein Däne neuer Oberbürgermeister

Andreas Meyer