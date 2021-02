Rostock

Die Schiffbauer in MV sind hart im Nehmen und leidgeprüft: Zum x-ten Mal stehen die großen Werften in Rostock, Stralsund und Wismar vor einer ungewissen Zukunft – und die Jobs der Männer und Frauen auf dem Spiel. Hunderte Stellen werden schon jetzt gestrichen, um wenigstens die Chance auf eine Rettung der Betriebe zu haben.

Die Aussichten aber waren selten so schlecht. Die Politik in Berlin und Schwerin hat den Glauben in den einst gefeierten Werften-Retter – die Genting-Gruppe – verloren. Und vor allem der Bund scheut sich davor, eine knappe halbe Milliarde Euro in die Werften zu pumpen, um damit die verbliebenen Jobs für gerade mal ein weiteres Jahr zu retten. Dann nämlich sind alle Aufträge abgearbeitet.

Zwei Optionen gibt es nun: Genting liefert neue, frische Projekte – und somit eine Perspektive. Oder aber der Staat macht das, was er auch bei Lufthansa und Tui gemacht hat: Er steigt als Mit-Eigentümer bei den Werften ein.

Letztere wäre die „sicherste Variante“: Land und Kommunen hätten die Sicherheit, dass die „Filetstücke“ der Werften nicht in einem drohenden Insolvenzverfahren „verhökert“ werden. Und noch wichtiger: Die Betriebe hätten Zeit, sich auf Neues einzustellen, auf die Zukunft – zum Beispiel den Bau von Plattformen für die boomende Offshore-Windkraft.

Von Andreas Meyer