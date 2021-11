Komplett ignoriert: Warnemünder Dünenquartier-Anwohner fordern Antworten

Warnemünde

Seit 2017 gibt es das Dünenquartier. Zwischen der Sportanlage des SV Warnemünde und der Jugendherberge gibt es hier zehn Wohnblöcke in bester Lage. Zum Sandstrand des Ostseebades sind es keine 200 Meter Fußweg. Doch seit zwei Jahren beobachten die Bewohner ein gestiegenes Verkehrsaufkommen und immer mehr Busse, die knappe zehn Meter vor ihren Fenstern die Motoren laufen lassen. Von dem geplanten Parkhaus befürchten sie noch mehr Lärm und Gestank. Drum wandten sie sich mit ihren Sorgen an die Stadt, doch werden seit Monaten ignoriert.

„Gehobenes Wohnen wurde uns versprochen“, sagt Bernd Mattick. Der 74-Jährige lebt mit seiner Frau in einer 100-Quadratmeter-Wohnung im dritten Geschoss der Parkstraße 46 k. „Wir zahlen 1460 Euro Miete an die Wiro, plus 60 Euro für einen Stellplatz in der Tiefgarage.“ Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizung ausgestattet und verfügen über dreifachverglaste Fenster.

Einspruch gegen Standortwahl

Das Gebäude steht eingekesselt zwischen der Warnemünder Parkstraße und den Bushaltestellen vor der Jugendherberge. Ein paar Meter weiter westlich befindet sich der Parkplatz Strand Mitte. Im Frühjahr erfuhren die Bewohner des Hauses nun von den Plänen eines Parkhausbaus und berieten sich. Es wurde deutlich: Das Vorhaben wird abgelehnt. „Wir haben 48 Unterschriften gesammelt. Knappe 90 Prozent der Bewohner haben unterzeichnet“, sagt Mattick.

Im März wandten sich die Bewohner mit einem Schreiben und der Liste an die Stadt. „Die Anwohner sind über die Planungen zutiefst besorgt und erheben hiermit Einspruch zum geplanten Standort“, heißt es darin. Man befürchtet Sichteinschränkungen, einen höheren Schallpegel und zusätzliche Gesundheitsbelastungen. Es wird gefordert den Standort nochmal zu überdenken.

Pläne für die Parkpalette Parkstraße Bislang gibt es auf dem Parkplatz Strand Mitte in der Warnemünder Parkstraße Platz für knapp 700 PKW´s. Zusätzlich soll auf dem Gelände ein Parkhaus errichtet werden mit Platz für knapp 500 Fahrzeuge. Für die Baufläche müssen etwa 100 Parkplätze weichen. 290 Parkplätze in dem Bauwerk sollen als Ersatzparkplätze für die Wohnmobilstellplätze der Wiro auf der Rohrmannschen Koppel und weitere 100 als Dauerparkplätze dienen. Schließlich sollen somit im Bereich zwischen Rohrmannscher Koppel und der Warnemünder Jugendherberge 110 zusätzliche Stellplätze geschaffen werden. Das Bauwerk soll sich an den umliegenden Gebäudehöhen orientieren und daher maximal 8,75 Meter in die Höhe ragen.

Vergebene Hoffnung

Demnach habe man 2017 das Dünenquartier bezogen in der Hoffnung, von der Parkstraße und den Bushaltestellen möglichst wenig belastet zu werden. „Diese Hoffnung hat sich leider durch hunderte, beziehungsweise tausende Fahrzeuge pro Tag, zumindest in der Saison, nicht erfüllt“, heißt es weiter. Denn bereits in den letzten zwei Jahren habe sich die Verkehrssituation nochmal verschärft.

Lärm, Abgase und Feinstaub seien unerträglich. Außerdem belastend: Die nach Wahrnehmung der Dünenquartier-Bewohner steigende Anzahl an Bussen, die an der knapp zehn Meter entfernten Haltestelle halten und abfahren. Diese würden im Winter die Motoren für die Heizung und im Sommer zur Kühlung laufen lassen. Wolfgang Marquardt wohnt im Erdgeschoss des Hauses und hat diese Entwicklungen täglich vor Augen.

Stadt ignoriert Anwohner

„Aktuell parkt nachts ein Flixbus direkt vor unserem Fenster vor einem Zugang für Krankenfahrzeuge, wo eigentlich nur Ein- und Ausstieg erlaubt ist“, sagt er. Mehrfach habe er dies bei der Stadt angemahnt, doch ohne Erfolg. Er sei frustriert und wolle nun nicht mehr locker lassen – vor allem weil die Stadt Ärger und Sorgen der Bewohner nicht Ernst nimmt.

Bernd Mattick und Wolfgang Marquardt sind 2017 ins Warnemünder Dünenquartier gezogen. Seither habe sich die Verkehrssituation auf Parkstraße und Parkplatz vor ihrem Wohnhaus massiv verschärft. Quelle: Moritz Naumann

Denn sowohl auf das März-Schreiben als auch auf weitere im Mai, Juli und August erhielten die Bewohner keinerlei Antwort der Stadt. Dabei wandten sie sich auch direkt an den Oberbürgermeister. „Das sind gewählte Vertreter der Rostocker Bürger. Wenn ein Unternehmen so mit seinen Kunden umgehen würde, gäbe es das nicht mehr lange“, sagt Marquardt.

In einer großen schwarzen Box?

Man habe das Gefühl die Schreiben verschwinden einfach in einer großen schwarzen Box. Auch zu Rostocks kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wiro habe man Kontakt aufgenommen. „Diese hat unser Anliegen an den zuständigen Stellen angemahnt, doch wie uns vermittelt wurde, kann die Wiro auch nicht mehr tun“, sagt Marquardt.

Man habe nicht grundsätzlich etwas gegen das Parkhaus, jedoch große Sorge, dass der forcierte Standort zu nah am Dünenquartier entsteht, das Angebot noch mehr Verkehr rund um ihre Wohnhäuser zur Folge hat. Schlussendlich stehe hinter dem Protest aber vor allem eines: Man wolle einbezogen und Ernst genommen werden. Die Stadt könne viele Bedenken zerschlagen. Dadurch, dass sie nicht antwortet, steige zusätzlich die Skepsis hinsichtlich der Planungen.

Lenkungsgruppe Mobilität

Bereits im Frühjahr wandten sich die Anwohner an den Warnemünder Ortsbeirat. Ihr Anliegen wurde dort jedoch abgelehnt. Der Vorsitzende des ehrenamtlichen Gremiums, Wolfgang Nitzsche (Die Linke), könne zwar verstehen, dass die Anwohner die Bedingungen der exquisiten Lage erhalten wollen, sieht aber im Angesicht der Argumentation wenig Anlass zur Sorge.

Aktuell entsteht auf Initiative von Bausenator Holger Matthäus in Kooperation mit dem Warnemünder Ortsbeirat eine Lenkungsgruppe „Mobilität“, die an der Umsetzung des neuen Mobilitätskonzeptes partizipieren soll. Sowohl die Rohrmannsche Koppel als auch die Parkpalette auf dem Parkplatz Strand Mitte werden hier diskutiert.

Von Moritz Naumann