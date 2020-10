Rostock

Herzklopfen, Aufregung, erster Anzug mit Krawatte oder ohne, erstes Festkleid mit Glitzer oder ohne und erste „Erwachsenen“-Schuhe mit hohem Hacken oder ohne. Mit vielen Emotionen verbunden waren in den vergangenen Wochen die Veranstaltungen um den symbolischen Schritt von der Kindheit zum Erwachsensein, sowohl bei den jungen Damen und Herren als auch bei Eltern und den Verwandten.

Mehr als 1400 Jugendliche erlebten in diesem Jahr in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis dieses bedeutsame Ereignis. Dabei ist die Jugendweihe nach wie vor die verbreitetste Art des Initiationsrituals. 1300 Mädchen und Jungen begingen auf diese Weise ihre Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen.

In den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Stadt und des Landkreises feierten mehr als 150 Jugendliche dem Anlass entsprechend bei festlichen Gottesdiensten ihre Firmung beziehungsweise Konfirmation und wurden damit zu Mitgliedern ihrer Kirchengemeinden.

