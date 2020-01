In Gefahrensituationen helfen und der Gesellschaft ein Stück zurückgeben. Seit November 2018 engagieren sich Omran Jasem und Youns Badawi in der Feuerwehr Rostock-Gehlsdorf. Nebenbei machen sie ihr Abitur und haben den Führerschein bestanden. Die 18-Jährigen fühlen sich in Rostock wohl.