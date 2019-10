Musikschullehrer begeistern Schüler und Eltern mit „furiosem“ Auftritt

Die Musiklehrer des Rostocker Konservatoriums spielten am Samstagabend vor ihren Schülern beim jährlichen Lehrerkonzert. Das Publikum zeigte sich von der zweieinhalb stündigen Vorstellung begeistert

Sabine Franz an der Flöte und Jens Hoffmann am Klavier beim Lehrerkonzert des Rostocker Konservatoriums mit dem Stück Cantabile et Presto. Quelle: Anh Tran