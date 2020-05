Konstantin Magankov aus Rostock ist Musiker aus Leidenschaft

Rostock

Für den Rostocker Konstantin Magankov spielt Musik schon immer eine große Rolle in seinem Leben. Der 24-Jährige musiziert leidenschaftlich gern. Seit vielen Jahren spielt er Gitarre. Seine Verbindung zur Musik habe ihn auch zum Studium der Kommunikations- und Musikwissenschaften inspiriert.

Seit 2003 wohnt der gebürtige Russe im Rostocker Stadtteil Dierkow. Beruflich ist er sich aber noch nicht wirklich sicher, welche Richtung er einmal einschlagen wird. Deshalb unterstütze er momentan Karl’s Erdbeerhof tatkräftig als Verkäufer. Mit dem gesparten Geld würde er dann gern verreisen. „ Neuseeland wäre klassisch, aber schön“, überlegt Magankov.

Außerdem hält er sich in seiner Freizeit gern in der Natur auf. „Die Rostocker Heide ist ein toller Ort, um zu entspannen“, findet der junge Mann. Generell sei er sehr naturverbunden. An der Hansestadt schätze er vor allem die Nähe zur Ostsee.

Von Anna-Katharina Fischer