Sanierung belasteter Osmose-Fläche 2020

Gelbensande

Das ehemalige Osmose-Gelände des VEB Holzwerke Rövershagen wird seit 1990 nicht mehr genutzt. Doch das langjährige Imprägnieren von Holzstämmen unter anderem für Telefonmasten wirkt bis heute nach. seit 1961 wurden in Gelbensande Holzmasten in großen Becken gegen Schädlingsbefall und Witterungseinflüsse getränkt und zum Abtropfen auf unversiegelten Flächen gelagert. Arsen, Fluorid und Chrom gelangten in Boden und Grundwasser und sind bis heute nachweisbar.

„Die Belastung ist an fast jedem Quadratmeter der Fläche feststellbar“, erklärt Claudia Blumenthal vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalumm) auf der öffentlichen Gemeindevertretersitzung in Gelbensande. An den Standorten der Tränkbecken und Abtropfplätze sei es besonders schlimm. Auch in einem von der Gemeinde eingezäunten Erdwall, der vor Jahren aus Abraum des ehemaligen Betriebsgeländes aufgeschüttet wurde, sind Schadstoffe „in den oberen Bodendezimetern gebunden“, wie Blumenthal sagt.

2016 galt Einzäunung noch als ausreichend

Wurde zuletzt 2016 noch davon ausgegangen, dass es ausreiche, den kontaminierten Wall durch Einzäunung vor Zutritt zu schützen, müsse die Situation nun neu bewertet werden. Die aktuelle Gefahrenlage beschreibt Blumenthal so: „Es gibt eine deutliche Schadstoffkonzentration an schwerpunktnahen Messstellen, in Höhen, wie sie vor Jahren zu Anfang der Messungen festgestellt wurden.“ Zwischenzeitlich waren die Werte schon mal gesunken.

Blumenthal führt den Klimawandel an. Durch die massive Trockenheit der letzten Sommer verändere sich der „Bodenchemismus“, Arsen reagiere „äußerst sensibel“ auf biologische Prozesse durch Temperaturverschiebungen. Festgebundenes Arsen verändere sich, sei wieder verfügbar und könne durch Starkregen beispielsweise auch ausgetragen werden. Fazit der jahrelangen Untersuchungen: „Eine Bodensanierung ist dringend erforderlich“, betont Blumenthal. Das Grundwasser könne sich auf natürliche Weise erholen, wenn zuvor der Boden abgeräumt werde. „Mein Ziel ist, 2020 damit zu beginnen.“

Kosten für Sanierung : 2,6 Millionen Euro

Die Sanierung der etwa vier Hektar großen Fläche liegt in den Händen der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten Mecklenburg-Vorpommern (GAA). Die vorbereitenden Maßnahmen laufen schon seit 2011. Die GAA ist eine hundertprozentige Tochter des Landes und tritt hier in die Haftung für den nicht mehr existenten Verursacher. Allerdings gehört nur ein Teil des Erdwalls, indem laut GAA etwa 850 Kilo gebundenes Arsen und circa 1100 Kilo Fluorid lagern sollen, der Landesgesellschaft. Etwa 60 Prozent des 1660 Quadratmeter Erdwalls auf der früheren Osmose-Fläche gehören der Gemeinde und ihrer Wohnungsgesellschaft. Nun steht die Frage: Wer soll was bezahlen?

Die Gesamtkosten einer Sanierung belaufen sich nach Auskunft der GAA auf etwa 2,6 Millionen Euro. Mit 800 000 Euro müssten sich die Gemeinde und ihre Wohnungsgesellschaft beteiligen. „Eine Summe, die die Gemeinde nicht tragen kann und auch nicht will“, wie Bürgermeister Manfred Labitzke betont. Die Zuordnung der belasteten Osmose-Flächen sei bis heute nicht vollständig geklärt. Die Vermessung sei am Schreibtisch entschieden worden, die Wallfläche wäre möglicherweise ganz dem Land zuzuorden. Blumenthal räumt denn auch eine „unglückliche Grenzziehung“ ein, „die nicht mehr zu heilen ist“.

Gemeinde kann und will nicht 800 000 Euro zahlen

„Wir sind nicht der Schadensverursacher“, erklärt Bürgermeister Labitzke, „und möglicherweise auch nicht Grundstückseigentümer.“ Daher wolle die Gemeinde nicht allein für die Sanierung der stark kontaminierten Fläche einstehen, „während für die Restfläche Bundesmittel fließen“. Das sieht auch das Stalumm so: „Die historische Härte, die die Gemeinde trifft, muss gemildert werden“, sagt Blumenthal. Und zwar mit Fördermitteln. Mona Riahi von der GAA verweist in der Gemeindevertretersitzung auf Gespräche mit dem Landesförderinstitut. Mittel könnten über die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen, den kommunalen Aufbaufonds oder für die Rekultivierung „devastisierter Flächen“ fließen. Nun ginge es darum, der Fördermittelstelle „die Dringlichkeit“ der Sanierung klarzumachen. Die GAA würde auch in Vorleistung gehen.

Die Gemeindevertretung fordert eine möglichst hundertprozentige Förderung. Als „realistischen Beginn für die Wallsanierung“ sieht Claudia Blumenthal vom Stalumm den Herbst 2020. Die gesamte Osmose-Fläche soll so saniert werden, dass eine gewerbliche Nachnutzung am Standort möglich ist. Der Unterbau der früheren Tränkbecken soll komplett ausgetauscht werden. Der Boden sei zum Teil „deponiewürdig“. Der Boden der anderen Flächen könne möglicherweise „behandelt“, also gewaschen und wieder eingesetzt werden, informiert Blumenthal auf Nachfrage von Bürgern.

Anwohner fürchten Verseuchung ihrer Grundstücke

Einwohner sind unterdessen erschrocken über die neue dramatischere Bewertung des Flächenzustands. Vor allem direkte Nachbarn des ehemaligen Betriebsgeländes sind besorgt. „Was ist mit unserem Grundstück, das ja wahrscheinlich nicht verschont und von Schadstoffen Jahr für Jahr weiter belastet wird“, fragt eine Anwohnerin. Sie schildert, dass sie kein Gemüse anbauen, kein Obst von ihren Bäumen essen, sich aber auch barfuß auf dem oft sehr nassen Grundstück bewegen. Die Fachfrauen von Stalumm und GAA sichern zu, alle Messwerte zugänglich zu machen. Außerdem bieten sie an, auch das Privatland zu untersuchen. Oberste Priorität hat nun die Beschaffung von Fördermitteln für eine schnellstmögliche Sanierung der Umweltlast.

Von Doris Deutsch