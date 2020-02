Kontrolle über Pkw verloren: Frau fährt in Rostock gegen ein Geländer

Rostock

In Rostock ist es am Morgen des 13. Februar zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Unter anderem stießen in den Stadtteilen Lütten Klein, Lichtenhagen und Gehlsdorf mehrere Verkehrsteilnehmer aufgrund von überfrierender Nässe zusammen.

Gegen 7.30 Uhr kam die Fahrerin eines Chevrolet in einer scharfen Linkskurve in Gehlsdorf von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Auto gegen ein Straßengeländer. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein größerer Schaden.

Straße musste zeitweilig gesperrt werden

Die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf musste anrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustumpfen. Die Unfallstelle an der Fährstraße, Ecke Gehlsheimer Straße wurde zeitweise voll gesperrt.

Bei den meisten Glättenunfällen blieb es am Donnerstag bei Blechschäden. Nur vereinzelt wurden Personen verletzt.

Von Stefan Tretropp