Polizei und Ordnungsdienst haben am Wochenende gemeinsam Rostocker Gaststätten kontrolliert, um zu prüfen, ob die Corona-Verordnungen des Landes eingehalten werden. Von 58 Restaurants haben 33 gegen die Auflagen verstoßen. Das teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit.

Vier Teams aus acht Beamten der Polizeiinspektion Rostock und vier Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes waren am Freitag und Samstag in der Innenstadt, dem Stadthafen, dem Doberaner Platz und Umgebung sowie in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) unterwegs. „Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in ganz Deutschland, wollen wir die Leute nochmal dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, die Regeln einzuhalten. Die Kontrollen waren also rein präventiv“, erklärt Kunze.

Fehlende Kontaktlisten, Masken und Abstände

Spitzenreiter bei den Verstößen waren nicht ordnungsgemäß geführte Anwesenheitslisten. Es fehlten entweder Pflichtangaben, wie Adresse, Telefonnummer oder Uhrzeit des Besuchs oder es waren sogar überhaupt keine Listen vorhanden. Teilweise wurde auch der Datenschutz nicht gewährleistet.

Zudem wurden die Abstandsregeln – zwischen den Tischen mindestens 1,5 Meter – nicht eingehalten. Auch befanden sich des Öfteren mehr als die erlaubten zehn Personen an einem Tisch. Vereinzelt mussten die Einsatzkräfte außerdem feststellen, dass das Personal ohne Mundschutz arbeitete.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten

Die Gastronomen, die gegen die Verordnungen verstoßen haben, wurden von den Beamten zunächst ermahnt und belehrt. Nur bei den besonders schweren Verstößen, wie der Nichteinhaltung der Maskenpflicht, komplett fehlenden Anwesenheitslisten sowie mehrfachen Verstößen gegen die Abstandsgebote, werden nun Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet. „Wie viele Gaststätten das betrifft, wird man erst bei der Nachbereitung der Kontrollen sehen“, sagt Stadtsprecher Kunze.

In jedem Fall werden alle Restaurant, die gegen die Corona-Regeln verstoßen haben, bald noch einmal kontrolliert. „Sollte sich nichts verbessert haben, werden weitere rechtliche Schritte geprüft“, so Kunze.

1400 Kontrollen seit Juli

Bereits seitdem die ersten Corona-Verordnungen im März in Kraft getreten sind, sind die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes für Gewerbeangelegenheiten jeden Tag im Einsatz.

So wurden seit dem ersten Juli circa 1400 Gaststätten, Imbisse und Bars durch den Gewerbeaußendienst kontrolliert. „Natürlich werden auch weiterhin Kontrollen stattfinden, die im Falle steigender Fallzahlen auch noch verstärkt werden müssen“, betont Kunze.

Von Maria Baumgärtel