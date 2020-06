Kontrollen von Wurst, Fleisch und Fisch in MV: „Unsere Lebensmittel sind sicher“

Rostock/Schwerin

Bei etwa jedem achten Nahrungsmittel, das im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern untersucht worden ist, sind Mängel festgestellt worden. Das teilten Agrarminister Till Backhaus ( SPD) und der Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf), Frerk Feldhusen, am Montag mit. Insgesamt hat das Lallf im vergangenen Jahr rund 7800 Lebensmittelproben untersucht.

Jeder fünfte Mangel geht auf mikrobiologische Verunreinigungen, etwa mit Salmonellen oder Listerien, zurück, die auf mangelnde Hygiene bei der Herstellung, Verarbeitung und Handhabung hinweisen. Als gesundheitsschädlich eingestuft wurden insgesamt 14 Proben – so wurden in zwei Fällen E-coli-Bakterien in gemischtem Hackfleisch gefunden, Hackfleisch vom Schwein wies in vier Fällen Salmonellen auf. In zwei Rotbarsch- sowie einer Räucherlachs- und einer Rindersalami-Probe wurden Listerien über dem kritischen Wert festgestellt.

Listerien in Rohwurst

„Wir haben insbesondere Listerienprobleme in frischen Rohwürsten“, sagte Feldhusen. So seien im vergangenen Jahr 23 Proben von Rohwürsten, etwa Zwiebelmett oder Teewurst, aus handwerklicher Produktion unter die Lupe genommen worden. „In 43 Prozent der Proben sind Listerien nachgewiesen worden, allerdings nicht im gesundheitsgefährdenden Bereich“, betont Minister Backhaus. „Hier wurde deutlich gezeigt, dass wir unter dem Grenzwert bleiben.“

Das bestätigt auch Feldhusen. „Wir haben keine Konzentrationen in gesundheitsgefährdender Dosis gefunden – es handelt sich um qualitative Beanstandungen“, sagte er. „Diese Proben müssen dennoch stärker überwacht werden.“ Wichtig sei es, die Kühlkette einzuhalten und die Produkte schnell zu verbrauchen. „Listerien können sich auch bei Kühlschranktemperaturen vermehren.“

Das größte Problem bleibt wie bereits im Vorjahr die mangelhafte Kennzeichnung der Lebensmittel. Rund zwei Drittel der beanstandeten Lebensmittel waren demnach irreführend oder nicht ausreichend gekennzeichnet. Es fehlten unter anderem Angaben zu Zusatzstoffen, allergenen Inhaltsstoffen, Zutaten oder Nährwerten.

Antibiotikum schneller nachweisen

Direktor Feldhusen betonte den großen Fortschritt bei den Nachweisen und der Bestimmung von Antibiotika und anderen Arzneimitteln im Fleisch von Rind, Schwein und Geflügel. Die Spezialisten des Landesamtes haben eine Methode erarbeitet, mit der nun in einem Arbeitsgang ohne Mehraufwand auf 132 Wirkstoffe aus 16 Substanzgruppen untersucht werden kann. Neben den Antibiotika kann nun auch auf Entzündungshemmer und Schmerzmittel geprüft werden.

Im Jahr 2019 wurde die neue Methode erstmals bei 335 Proben angewandt. „Im Ergebnis sind in einer Rindfleischprobe zwei verschiedene Antibiotika mit Höchstmengenüberschreitungen nachgewiesen worden. Das wäre uns mit der herkömmlichen Untersuchungsmethode nicht gelungen“, betont Feldhusen. Die Multimethode soll unter anderem für Untersuchungen von Milch und Eiern weiterentwickelt werden.

Bedrohung durch Afrikanische Schweinepest

Das Spektrum des Landesamtes ist riesig, es reicht von der Überprüfung von Hygiene-Schutzmaßnahmen über die Fischereiaufsicht bis hin zur Feststellung von Tierkrankheiten. Im aktuellen Bericht spielt auch die Afrikanische Schweinepest eine Rolle. „Die Bedrohung ist weiterhin akut“, sagt der Minister, der die Behörden gut aufgestellt sieht. „Eine Früherkennung ist ein entscheidender Punkt, um handeln zu können. So werden seit 2012 Proben von Wild- und Hausschweinen auf die DNA des Virus überprüft. „Im Jahr 2019 haben wir knapp 1000 Proben untersucht – mit negativem Ergebnis.“

Besonders besorgniserregend sei für Deutschland die Situation bei Wildschweinen in Polen – hier würden Zäune als Barriere helfen. „Für den Menschen besteht keine Gefahr, aber dennoch ist es ein Virus“, sagte Backhaus. „Wenn wir davon betroffen würden, wäre das für die Schweinehaltung katastrophal.“

Fazit: Lebensmittel sicher

Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden mit den Ergebnissen. „Unsere Lebensmittel sind sicher, es gab nur geringe Beanstandungen“, sagt der Agrarminister. Das Land habe eine gut funktionierende Lebensmittelüberwachung. „Trotz der massiven Einschränkungen in der heißen Phase von Corona lief die Arbeit weiter. Nach dem kurzzeitigen Einbruch der Untersuchungszahlen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen im April haben wir im Mai mit über 90 Prozent fast schon wieder das normale Untersuchungsniveau erreicht.“

Von Katharina Ahlers