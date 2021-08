Rostock

Die Konzerte, die an diesem Wochenende im Iga-Park geplant waren, finden nicht statt. Wie der Veranstalter mitteilt, müssen das Konzert mit Vicky Leandros am Freitag, das Programm „Maschine intim“ mit Puhdys-Frontmann Dieter Birr und Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker am Sonnabend sowie der Abend mit Inka Bause und Wolfgang Lippert am Sonntagabend aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden. Man suche aktuell nach einem Ersatztermin im kommenden Jahr. Die Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden.

Von Ove Arscholl