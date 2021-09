Rostock

Es gibt wohl kaum einen Konzertgänger, der nicht vom Corona-Lockdown betroffen war und seine Tickets zurückgeben musste oder seit Jahren an der Pinnwand hängen sieht und dem x-ten Ersatztermin entgegenfiebert. Auch Veranstalter und Künstler würden lieber heute als morgen zur Normalität zurückkehren. Doch das geht aktuell nur mit kleinen Schritten. Kleinere Veranstaltungen sind wieder möglich, Hygienekonzepte greifen und alle warten, dass auch wieder mehr geht.

Doch das Publikum bleibt verhalten. Kleine Konzerthäuser, wie etwa die Moya-Kulturbühne oder der Mau-Club, verkaufen ihre Tickets schleppend. „Die Verunsicherung beim Publikum ist groß“, sagt Moya-Chef Niels Burmeister. „Die Leute fragen sich: ‚Findet es statt?‘ ‚Wird es verschoben?‘ ‚Was passiert dann mit meinen Tickets?‘“ Und er hat Verständnis für die Verunsicherung, deren Ursache er in der Politik sieht. Ständig neue Landesverordnungen, Panikmache in der Öffentlichkeit und die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte – das alles prangert der Unternehmer an. „Das ist alles nicht hilfreich!“.

Doch er macht seinen Besuchern Mut, jetzt wieder Kultur zu genießen. Alles, was aktuell noch für dieses Jahr im Moya angekündigt ist, werde auch stattfinden. „Das sind alles unsere eigenen Veranstaltungen. Da stecken keine Tourneeveranstalter mehr dahinter, die eventuell noch ganze Touren absagen müssen“, erklärt er. Ohnehin seien die Veranstaltungen mit dem Hygienekonzept geplant, das bereits Ende 2020 erfolgreich getestet wurde. Das Moya setzt dabei ausdrücklich auf die 3G-Regelung. Von 2G hält Burmeister nichts. Auch er befürworte das Impfen, wolle aber niemanden ausschließen, der sich beispielsweise aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfe. „Das wäre unsozial.“

Landesverordnung sorgt für Wirrwarr

300 Menschen dürfen aktuell im Moya zu Veranstaltungen kommen. Sie alle haben Sitzplätze – mit Abstand. Und am Einlass wird auf 3G kontrolliert – und auch digital überprüft. Mit einer Kontroll-App werden die QR-Code-Zertifikate überprüft und Missbrauch vermieden. Das Moya ist als „Konzerthalle/Theater“ kategorisiert.

Anders sieht es im Mau-Club aus. Dieser gehört in die Kategorie „Clubs, Diskotheken und Tanzlustbarkeiten“ – und dafür sieht die Corona-Landesverordnung andere Regeln vor. „Für uns gilt also, dass wir den Laden halbvoll haben dürfen“, erklärt Thomas Fanter vom Mau. Das entspricht 400 Personen. Drinnen gilt Maskenpflicht an der Bar und am Einlass. Ansonsten sei das Konzerterlebnis relativ normal möglich – auch ohne Sitzplätze. Warum verschiedene Regeln für prinzipiell gleiche Veranstaltungen in beiden Häusern gelten? „Versteht niemand“, sind sich Fanter und Burmeister einig.

Aber auch Fanter motiviert sein Publikum: „Unterstützt eure Lieblingskünstler, unterstützt die Veranstaltungshäuser vor Ort, informiert euch tagaktuell auf den Websites der Häuser über die Hygiene- und Stornierungsbedingungen!“ Auch er hat festgestellt, dass viele Leute nach anderthalb Jahren Corona zurückhaltender sind. „Bis sich die Menschen in einem richtig ausverkauften Club wieder wohlfühlen, wird wohl noch eine ganze Weile vergehen.“ Doch auch Fanter ist optimistisch, dass die derzeit im Mau geplanten Veranstaltungen auch stattfinden können.

Kulturherbst von Karussell bis Torfrock

Es geht los im Mau am 23. September mit Progressive Metal von Jinjer und am 25. September mit Ostrock von Karussell im Moya. Dort geht es weiter mit den Rocktails am 29. und 30. September – vier Rostocker Bands sorgen gemeinsam für Konzerte mit Rockklassikern der vergangenen Jahrzehnte. Am 5. November liest Flake von Rammstein. Am 6. November gibt es ein Konzert mit Destinesia und am 12.11. Magie der Travestie. City-Sänger Toni Krahl kommt am 19.11. zur musikalischen Lesung und am 28.11. spielen die Big Bands des Konservatoriums und des Jugendmusikkorps Rostock. Es folgen Wladimir Kaminer (11.12.), Baumann & Clausen (12.12.), Animal/The Actress (17.12.) sowie Bad Penny (18.12.).

Im Mau-Club stehen das Landesrockfestival (25.9.), Jini Meyer (31.10.), Greeen (2.11.), Lucas Uecker (3.11.), Cultus Ferox (4.11.), Northern Lite (6.11.), Electric Six (7.11.), Alli Neumann (11.11.), Die Seilschaft (12.11.), Freshman Tour (18.11.) und Shantel & Bucovina Club Orkestar (20.11.) auf dem Plan. Im Dezember geht es im Mau mit Welle:Erdball (3.12.), Les Bummms Boys (4.12.), Liedfett (5.12.), Keimzeit (7.12.), Johnossi (9.12.), Yxalag (12.12.), The O’Reillys and the Paddyhats (18.12.) sowie Torfrock (21. und 22.12.) weiter.

Von Ove Arscholl