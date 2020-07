Konzert von Maite Kelly in Rostock wegen Corona auf 2022 verschoben

Rostock

Wegen der Corona-Krise muss auch das Konzert von Maite Kelly in der Rostocker Stadthalle verschoben werden. Die irische Sängerin wollte eigentlich im Zuge ihrer Zusatztour „Liebe lohnt sich“ am 29. September in der Hansestadt auftreten. Wie der Veranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH mitteilt, findet das Konzert nun aber erst am 10. Februar 2022 in der Stadthalle statt. Die Tickets behalten für alle Ersatztermine ihre Gültigkeit.

Neue Tour-Stopps

Der Veranstalter hofft durch die Verschiebung allen Besuchern mehr Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen zu können. „Zugleich und umso mehr freuen wir uns, weitere neue Tour-Stopps ankündigen zu dürfen: Jetzt können sich auch Maite Kelly-Fans in Oberhausen, Mannheim, Hannover, Magdeburg, Fulda, Suhl, Kempten und Wien über einen Konzertbesuch in ihrer Stadt freuen“, teilt Semmel Concerts Entertainment GmbH mit.

Von OZ