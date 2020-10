Konzerte am Wochenende: Was Besucher jetzt beachten müssen

Rostock

Seit Ende Februar steht die Party- und Konzertszene in der Hansestadt Rostock nahezu still. Die Corona-Pandemie zwang Veranstalter und Betreiber, ihre Events auf unbestimmte Zeit zu verlegen oder ganz abzusagen. Zahlreiche Künstler ließen ihre Konzerte ausfallen, Clubs gerieten in Schieflage, auch vielen Menschen fehlte das kulturelle Leben. Mit aufwendigen Hygienekonzepten starten die Moya Kulturbühne und der Rostocker Mau-Club am Wochenende nun die Wiederbelebung: Vier Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und Hygienerichtlinien statt. Wir haben nachgefragt, wie die Konzerte ablaufen und was Besucher in der Pandemie beachten müssen.

93,5 Prozent Umsatzeinbußen

Dass überhaupt wieder Menschen ins Moya kommen, ist für Geschäftsführer Niels Burmeister ein kleiner Lichtblick. Lange hat der 50-Jährige mit seinem Team am etwa elfseitigen Hygienekonzept gearbeitet, um das Moya für Besucher wieder zu öffnen. Burmeister führt durch die noch leere Halle, vorbei an Plexiglasscheiben, Desinfektionsspendern, aufgeklebten Pfeilen und Hinweistafeln. Das Moya ist am Wochenende mit etwa 300 Sitzplätzen bestuhlt. Normalerweise biete der Club Platz für 850 Stühle, unbestuhlte Konzerte ließen sogar 1500 Besucher zu – in der Pandemie undenkbare Zahlen. Vier Rostocker Cover-Bands spielen am Freitag und Samstag für die Gäste. Seit Februar fanden im Moya keine Veranstaltungen dieser Größe mehr statt. „Wir verzeichnen seit Beginn der Pandemie 93,5 Prozent Umsatzeinbußen und sind auf Förderungen angewiesen. Es ist eine verdammt harte Zeit“, so Burmeister. Umso mehr freue er sich, dass es unter besonderen Maßnahmen nun weitergehe.

Maske tragen, Abstand halten, vernünftig sein

„Ich appelliere an die Vernunft der Besucher“, sagt Burmeister immer wieder, während er sein Hygienekonzept erklärt. Im Eingangsbereich sichert eine Plexiglasscheibe die Abendkasse, Hygienespender stehen den Besuchern zur Verfügung. Auch die Garderobe ist hinter Scheiben abgeschirmt, Markierungen auf dem Boden sorgen für Abstand. „So wollen wir auch die Durchmischung der Besucher vermeiden, es gibt immer nur eine Richtung, bestimmte Wege sind tabu“, sagt Burmeister. Ordnungspersonal werde zudem für einen reibungslosen Ablauf sorgen, auf Masken und Abstände achten. „Letztendlich hat jeder aber auch eine eigene Verantwortung, einen gesunden Menschenverstand“, betont der Moya-Chef. An der Bar sei ebenfalls für alle erforderlichen Maßnahmen gesorgt, wer sich im Saal aufhalte, habe dringend einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Nur am Platz dürfe die Maske abgenommen werden. Während die Bands pausieren werde im Moya gelüftet. Eine sogenannte Querlüftungsanlage sorge für genügend Zirkulation.

„Live 100“ im Mau-Club

Die Veranstaltungen im Rostocker Mau-Club sind ebenfalls bis auf Weiteres bestuhlt. 100 Plätze könne der Club unter Einhaltung der notwendigen Abstände zur Verfügung stellen. In der neuen Veranstaltungsreihe „Live 100“ starten wieder Events. Wer sich nicht gesund fühlt, Symptome von Covid-19 aufweist oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verweigert, bekomme keinen Zutritt. „Bei uns gelten die allgemein bekannten Regeln, dazu gehören 1,50 Meter Abstand, das Niesen und Husten in die Ellenbeuge und die Desinfektion der Hände“, erklärt Programmchef Thomas Fanter. Auch im Mau-Club sind die Wege gekennzeichnet, nur am Platz darf die Maske abgenommen werden. An der Bar erleichtert ein Zeige-System die Getränkebestellung. „So muss bei der Bestellung nicht so laut gesprochen werden. Das verringert das Infektionsrisiko“, so Fanter. Das Verzehren der Getränke ist nur am Platz gestattet. Um eine Nachverfolgung von Infektionsketten möglich zu machen, brauche der Veranstalter personengebundene Daten. „Die haben wir durch das Buchungssystem.“ Auch die Moya Kulturbühne nutze dafür die Buchungsdaten, was einen reibungslosen Ablauf erleichtert. Wer an der Abendkasse kauft, müsse seine Angaben direkt vor Ort machen. Personen aus einem Haushalt dürfen zudem zusammensitzen, ansonsten gelte der notwendige Abstand zwischen den Sitzen. Sechs Hygienebeauftragte sorgen im Mau-Club für das Einhalten aller Maßnahmen.

In der Szene, so berichtet es Thomas Fanter, hatte man Verständnis für die Verordnungen und das Absagen von Veranstaltungen. „Es ist auch heute wichtig, dass wir vorsichtig bleiben. Niemand will ein Superspreader sein, kein Club möchte es übertrieben haben. Es würde die ganze Branche treffen“, appelliert der 35-Jährige. Auch Fanter setzt auf das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten, das Konzerte in der Pandemie ermöglichen kann.

Bevorstehende Veranstaltungen Im Mau-Club steht in der Veranstaltungsreihe „Live 100“ am 23. und 24. Oktober Keimzeit auf der Bühne. Einlass ist 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Am 6. November findet die Lesung „Poetry For Future“ von Samuel Kramer statt. Die Musiker Eric Fish & Friends sind am 14. November zu Gast im Mau, die Kabarettisten Simon & Jan am 10. Dezember. Weitere Infos und Veranstaltungen unter: www.mauclub.de Die Moya Kulturbühne Rostock bringt am 23. und 24. Oktober unter anderem die Bands Bad Penny und Five Man on the Rocks auf die Bühne. Am 6. Dezember dürfen sich Kinder und Erwachsene auf die Weihnachtsbühne mit schönen Märchen freuen, die vom Weihnachtsmarkt ins Moya verlegt wird. Weitere Infos und Veranstaltungen unter: www.moya.ro

Zur Galerie Moya Kulturbühne und Mau-Club öffnen wieder ihre Türen – allerdings unter Berücksichtigung besonderer Maßnahmen.

Von Lea-Marie Kenzler