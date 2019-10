Das ist los auf Rostocks Bühnen

Rostock

Die Open-Air-Konzert-Saison ist zu Ende und für Herbst und Winter haben sich zahlreiche Künstler, Bands und Komiker in der Hanse- und Universitätsstadt angekündigt. Tickets für die Veranstaltungen in der Stadthalle (SH), auf der Clubbühne der Stadthalle (SHC), der Moya-Kulturbühne (Moya), im Mau-Club (Mau), in Helgas Stadtpalast (HSP), in der Hansemesse (HM), auf der Kleinkunstbühne Ursprung ( Ur), in der Pumpe, im Jugend-Alternativzentrum (JAZ), im Volkstheater (VTR) oder im Theater des Friedens (TDF), gibt es im OZ-Service-Center sowie online auf tickets.ostsee-zeitung.de:

Oktober 2019

25. 10., SH: The Spirit of Woodstock25. 10., Moya: Fips Asmussen26. 10., Mau: Tanzwut, mit Harpyie als Support26. 10., Ur: Kay Ray26. 10., SH: Art Garfunkel30. 10., SH: Eloy de Jong30. 10., Ur: Felix Oliver Schepp – „Hirnklopfen“31. 10., HSP: Deine Cousine

Die Chippendales bringen mit ihrer Tanz- und Stripshow viele Frauen zum Kreischen gebracht. Quelle: OVE ARSCHOLL

November 2019

1. 11., Mau: Die Seilschaft2. 11., SHC: Ute Freudenberg und Band, akustisch2. 11., SH: Chippendales3. 11., Audimax: Basler ballert – Fußballprofi Mario Basler tritt mit einem kurzweiligen Programm auf3. 11., Pumpe: Pankow3. 11., TDF: Florian Wagner3. 11., HSP: Enno Bunger6. 11., SH: Kontra K8. 11., Mau: OK Kid9. 11., HSP: Herbstbrüder9. 11., Mau: The Micronaut, Secret of Elements10. 11., Mau: Leoniden10. 11., SH: Karat, akustisch

Tony Christie kommt am 11. November in die Stadthalle Rostock. Quelle: Ove Arscholl

11. 11., SH: Tony Christie12. 11., SH: Annett Louisan14. 11., Mau: Ove15. 11., HSP: Lilly among Clouds16. 11., Moya: Magie der Travestie18. 11., SH: Schottische Musikparade19. 11., SH: Jethro Tull19. 11., SHC: Stamping Feet feiert 50 Jahre Puhdys20. 11., Mau: Jan Philipp Zymny20. 11., TDF: Lucy von Kuhl21. 11., SH: Rock the Circus – Musik für die Augen21. 11., Mau: Mustasch21. 11., TDF: Right now22. 11., Ur: Krähe22. 11., Mau: Rockhaus22. 11., TDF: Omiki23. 11., SH: Ben Zucker25. 11., SH: OMD27. 11., Mau: Mister Me29. 11., HSP: Shacke One & MC Bomber29. 11., Mau: Shantel & Bucovina Club Orkestar29. 11., SH: One Night of Tina – A Tribute to the Music of Tina Turner30. 11., SH: Ü30-Party30. 11., JAZ: Die Skeptiker

Dezember 2019

4. 12., VTR: Marlene Jaschke5.-8. Dezember, SH: Holiday on Ice mit der neuen Show „Supernova“5. 12., TDF: Rolf Becker und Frank Fröhlich6. 12., TDF: Marc Secara – A Jazzy Christmas7. 12., Audimax: Comiczeichner Ralph Ruthe – „Shit happens“7. 12., Mau: Les Bummms Boys7. 12., Moya: Methodisch inkorrekt, Die Rockstars der Wissenschaft7. 12., HM: The Electric Sea Festival9. 12., TDF: Wenzel und Band11. 12., Moya: Teddy Show12. 12., Moya: Söhne Hamburgs feiern Weihnachten – Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Clausen14. 12., Audimax: Wladimir Kaminer mit „Liebeserklärungen“14. 12., Mau: Exumer, Reactory, Pripjat15. 12., TDF: Heroes – A Tribute to David Bowie18. 12., SH: Fröhliche Weihnachen in Familie – mit Frank Schöbel und Gästen

NDR-Moderator Yared Dibaba im Gespräch mit Christina Stresing-Schuberth von der Rostocker Stadthalle. Quelle: OVE ARSCHOLL

20. 12., SH: Der Yareds-Rückblick, Wiehnachten mit Yared Dibaba & Die Schlickrutscher20./21. 12., Mau: Dritte Wahl21. 12., SH: Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical21. 12., SH: Nussknacker22. 12., Mau: Torfrock – 30 Jahre Bagalutenwiehnacht23. 12., SH: City und Dirk Michaelis23. 12., TDF: Bad Penny29. 12., Moya: Feuerengel30. 12., SH: Matthias Reim31. 12., Nikolaikirche: Glanzvolle Trompetengala31. 12., SH: Voxx – The Westend Tenors

Höhepunkte im Jahr 2020

9. 1., SH: Adel Tawil11. 1., SH: La Toya Jackson präsentiert: Forever King of Pop12. 1., SHC: Veronika Fischer & Band12. 1., SH: Mario Barth13. 1., SH: Schwanensee15. 1., Nikolaikirche: Ludwig Güttler und Friedrich Kircheis16. 1., SH: Feuerwerk der Turnkunst18. 1., SH: Der Herr der Ringe & Der Hobbit – mit Sky du Mont24. 1., SH: Kastelruther Spatzen26. 1., SH: Max Raabe28. 1., SH: Howard Carpendale2. 2., SH: Paul Panzer7. 2., SH: SDP10. 2., SH: Florian Silbereisen präsentiert: „Das große Schlagerfest XXL“12. 2., SH: Deichkind15. 2., SH: Gerhard Schöne15. 2., Nikolaikirche: Frontm3n – Drei ehemalige Sänger von The Sweet, den Hollies und 10cc treten mit neuen und alten Stücken auf.4. 3., SH: André Rieu5. 3., SH: Bernhard Hoecker9. 3., SH: Reinhold Messner11. 3., Johannes Oerding21./22. 3., SH: Cavalluna21. 3., Mau: Subway to Sally25. 3., Mau: Selig28./29. 3., Ur: Purple Schulz29. 3., SH: Die Amigos

Die Band Karat mit Sänger Claudius Dreilich (v. l.), Gitarrist Bernd Römer und Bassist Christian Liebig feier 2020 ihr 45-jähriges Bestehen. Sie tritt am 10. November 2019 und am 18. Dezember 2020 in der Rostocker Stadthalle auf. Quelle: Ove Arscholl

2. 4., SH: Rocklegenden – mit City, Silly, Maschine (Ex-Puhdys) und Dirk Michaelis17. 4., SH: Santiano – unplugged21. 4., SH: Eckart von Hirschhausen7. 5., VTR: Markus Maria Profitlich9. 5., Mau: Mia27. 5., SH: The Hollies13. 6., Iga-Park: Roland Kaiser14. 6., Iga: Sarah Connor10. 8., SH: Sascha Grammel14. 8., Iga: Broilers15. 8., Iga: AnnenMayKantereit29. 9., SH: Maite Kelly13. 11., SH: Roland Kaiser16. 11., SH: Chris Norman18. 12., SH: Karat

Von Ove Arscholl