Diese Nachricht dürfte Musik in den Ohren vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sein, die Livekonzerte im Corona-Lockdown schmerzlich vermissen: Schon bald sollen viele internationale und nationale Stars sowie lokale Bands und Künstler in Rostock auftreten und Fans unter freiem Himmel begeistern. Der Mau-Club plant eine Konzert-Reihe im Iga-Park und das Line-up kann sich hören lassen.

Michael Schulte, der zuletzt im TV bei „ The Voice of Germany“ Nachwuchstalente coachte, soll ebenso auf der Bühne stehen wie die Bands Mia und Tocotronic. Ebenfalls mit dabei: Mr. Hurley & die Pulveraffen, die Depeche-Mode-Tributeband Forced to Mode, die Antilopen-Gang, das Lumpenpack, Bukahara und Joel Brandenstein. Komplettiert wird das Künstleraufgebot durch Rostocker Publikumslieblinge: Die Les Bummms Boys werden mit ihren Gute-Laune-Songs alle Corona-Sorgen vertreiben und die Crossover-Band Subbotnik wollen mit Synthie-Beats und Hip Hop dem Publikum einheizen. Insgesamt zehn Liveshows unterschiedlichster Musikgenres hat der Mau-Club im Iga-Park geplant.

Mau-Club-Konzerte im Iga-Park: Diese Stars sind dabei

Bis Musikfans live und coronakonform Rap, Pop und Rock genießen können, müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden. Die Livereihe soll vom 12. bis 28. Mai 2021 stattfinden. „Es ist uns sehr wichtig, noch in diesem verrückten Jahr mit unserer Arbeit ein Signal zum kulturellen Neustart zu setzen – und der ist Open Air am realistischsten , sagt Thomas Fanter, Programmplaner des Mau-Clubs. „Wir dürsten nach dem realen und echten Livekonzert und wissen: Unseren Gästen und kulturinteressierten Menschen geht es ebenso.“

In diesem Jahr gab es bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die beiden Lockdowns wenig Gelegenheiten, Bands und Solokünstler live zu erleben. Viele Konzerte wurden auf 2021 verschoben oder gleich ersatzlos gestrichen. Auch viele Gigs, die das Mau nun im Iga-Park auf die Bühne bringen will, waren ursprünglich für 2020 oder Anfang 2021 geplant.

Überhaupt ging es im beliebten Rostocker Mau-Club 2020 wesentlich ruhiger zu als gewohnt. Bis Ende des Jahres werden in der Kulturstätte am Warnowufer nur vierzehn statt der angedachten 105 Liveveranstaltungen mit Publikum stattgefunden haben, sagt Thomas Fanter. Um so mehr sehnt er den Mai 2021 herbei. Der soll Dank der Iga-Park-Konzerte seinem Ruf als Wonnemonat gerecht werden. Die Jungs von Tocotronic zählen schon die Tage. „Wir freuen uns sehr, euch 2021 endlich wiederzusehen“, lassen sie ihre Fans über die Mau-Instagram-Seite wissen.

Thomas Fanter: „Wir dürsten nach dem realen und echten Livekonzert.“ Quelle: Martin Börner

Wer es ebenfalls kaum erwarten kann, seine Lieblingsmusik endlich wieder live zu erleben, kann sich schon jetzt darauf einstimmen: Tickets für die Maikonzerte sind ab sofort online erhältlich. Auf www.mauclub.de kann man die Eintrittskarten kaufen und sich sowie den Künstlern damit ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machen.

Termine für Schlager- und Pop-Fans

Auch in Rostocks größtem Konzertsaal, der Stadthalle, sollen 2021 wieder Stars vor großem Publikum spielen. Die Messe- und Stadthallen-Gesellschaft „in Rostock“ gab kürzlich ihr Veranstaltungsprogramm für das kommende Jahr bekannt. Zu den Highlights zählen die Nachholkonzerte von Johannes Oerding (31.3.2021), Chris Norman (18.5.2021), Santiano (7.10.2021) und Kerstin Ott (7.4.2021). Dazu haben weitere Stars ihr Kommen angekündigt: Kim Wilde (14.10.2021), Rea Garvey (27.4.2021), Nena (13.4.2021) und Chris de Burgh (8.11.2021).

Mit viel Musik geht es – so Corona es zulässt – nach den Mau-Open-Airs auch im Iga-Park weiter. Am 18. Juni 2021 soll ein Auftritt von Roland Kaiser Schlagerfans glücklich machen. Am Tag darauf holt Sarah Connor ihr 2020 ausgefallenes Konzert in Rostock nach. Geplant sind zudem Auftritte von Wincent Weiss, der am 20. August mit seiner Sommertour im Iga-Park Station macht, und von Peter Maffay, der dort mit seiner verlängerten Jubiläumstournee am 10. September auf der Open-Air-Bühne stehen soll.

Die Konzerte im Überblick Mi, 12.05.2021 | Bukahara w/ Les Bummms Boys (Indie, Pop) Do, 13.05.2021 | Subbotnik – IGA der außergewöhnlichen Gentlemen / Album Release (Pop, Rap, Krassover) Fr, 14.05.2021 | Joel Brandenstein – Frei Tour (Pop) Do, 20.05.2021 | Mr. Hurley & die Pulveraffen – Leviathan Tour (Handgemachter Grog’n’Roll) Fr, 21.05.2021 | Forced To Mode – The Devotional Tribute (Depeche Mode-Tribute) Sa, 22.05.2021 | Antilopen Gang – Aufbruch Aufbruch-Tour (Rap) So, 23.05.2021 | Das Lumpenpack – … und der neue Rest der Band Live 2021 (Alternative, Indie) Mi, 26.05.2021 | Tocotronic – Let There Be Tocotronic: The Hamburg Years 2003-1993 (Alternative Rock / Indie Rock) Do, 27.05.2021 | MiA. – Limbo Tour (Pop Rock, Electro Pop) Fr, 28.05.2021 | Michael Schulte – Highs & Lows Tour (Pop, Singer/Songwriter) Mehr Infos sowie Ticketlinks unter www.iga-park-rostock.de/events

Von Antje Bernstein