Rostock

Jetzt geht es los – die Zeit ewiger Terminverlegungen scheint vorbei. Jedenfalls gibt die aktuelle Corona-Landesverordnung Veranstaltern bis auf Weiteres die Möglichkeit, ihre Konzerte oder Comedy-Programme wie vor der Pandemie geplant durchzuführen. Voraussetzung: Nur geimpfte und/oder von Corona genesene Personen erhalten Zutritt zur Veranstaltung. Ausnahmen gibt es nur für Personen, für die keine Impfempfehlung gilt. Dass das funktioniert, zeigt das Roland-Kaiser-Konzert vom Freitag – 4800 Besucher kamen, die Zahlen der zurückgegebenen Tickets halten sich laut Stadthalle in Grenzen.

Gerade für Veranstaltungen, für die bereits so viele Tickets verkauft wurden, dass ein Hygienekonzept schwer oder gar nicht durchzusetzen wäre, bedeutet das nun eine gewisse Planungssicherheit. „Wir werden auch das Konzert mit Kerstin Ott am 23. November unter diesen 2G-Bedingungen durchführen“, sagt etwa Oliver Voetz von Semmel-Concerts in Berlin.

2G als Garantie für Veranstaltungen

Auch Willi Nickolaus vom Veranstalter D2M in Berlin freut sich, dass Bauchredner Sascha Grammel am 17. Dezember in der ausverkauften Halle auftreten kann: „Wenn es nur mit 2G möglich ist, dann machen wir es auch. Wir wollen ja lieber veranstalten als absagen.“

Frank Holle von der Rostocker Goliath Show & Promotion hält 2G ebenfalls für den Weg zurück in die Normalität. „Wir sehen ja, dass die Leute es annehmen“, sagt er. Eine gelegentlich zur Sprache gebrachte Spaltung der Gesellschaft erkennt er nicht. Am 16. Dezember präsentiert er zusammen mit Argo Concerts Kontra K – auch das wird als 2G-Variante über die Bühne gehen, bestätigt Nino Baumer. Auch Matthias Reims Auftritt am 30. Dezember dürfe als sicher gelten.

Concertbüro Zahlmann: „Ausschließen wäre unfair“

Burghard Zahlmann vom Concertbüro Zahlmann ist ein wenig zurückhaltender. „Wir haben etwa 140 Veranstaltungen zum Teil schon dreimal verlegen müssen und die Leute haben immer ihre Tickets behalten, statt sie zurückzugeben. Jetzt davon welche auszuschließen, hielte ich für unfair“, sagt er. Darum wolle er so lange wie möglich versuchen, 3G-Veranstaltungen zu machen – etwa bei Game of Thrones am 27. Dezember in Rostock. Auch für Max Raabe am 11. Dezember in Schwerin will er eine Lösung für Ungeimpfte finden. Trotzdem hat für ihn die Durchführbarkeit und Sicherheit für die Besucher Priorität – das heißt auch 2G, wenn es gar nicht anders geht.

Katharina Eifert von S-Promotion freut sich auf Mario Barth, der am 25. November die Stadthalle füllen soll – nach aktuellem Stand mit 2G. „Aber wir warten mal noch die nächste Landesverordnung ab, ob nicht doch 3G möglich wird“, sagt sie. Ansonsten stehe der Termin jedoch fest.

Von Ove Arscholl