Konzerte und Theater: Das ist das Programm im Kulturhafen Rostock

Rostock

Manege frei für Theater, Kabarett, Livemusik und mehr: Der Kulturhafen – ein Gemeinschaftsprojekt vom Rostocker Mau-Club, dem Circus Fantasia und der Compagnie de Comédie – startet in seine zweite Saison. Das rot-weiße Zirkuszelt ist aufgeschlagen, nun steht auch das Programm. Und das hat Unterhaltsames für alle Generationen und Geschmäcker zu bieten.

Sofern die geltenden Corona-Richtlinien nicht dagegensprechen, soll es am 27. Mai losgehen. Dann wird das Vier-Mast-Zelt zur Bühne für Fabian Sommavilla. Der Autor stellt sein Buch „55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn“ vor. Zwei Tage später wird es märchenhaft beim Konzert „Wer aus mir trinkt, wird ein Reh“. Doch das ist nur der Anfang. Was folgen soll, ist ein Kultursommer, der möglichst viele Menschen jeden Alters begeistern und in den Stadthafen locken soll.

Konzerte, Lesungen, Theaterstücke, Film und Tanz – das Kulturhafen-Team um Martina Witte (Compagnie de Comédie), Dana Bauers (Circus Fantasia) sowie Hannes Schade und Thomas Fanter (Mau-Club) hat ein Eventpaket geschnürt, das kaum Wünsche offen lässt und bis in den Oktober hinein trotz Corona-Pandemie und Lockdown Liveauftritte vor Publikum möglich macht.

Die Veranstaltungen finden je nach Pandemielage und unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen statt, teilen die Organisatoren mit. Konkrete Infos zu den Abläufen wollen sie zeitnah bekanntgeben. Viele Regeln, die für Besucher und Besucherinnen gelten, sind bereits bekannt. Sie müssen den obligatorischen Eineinhalb-Meter-Abstand einhalten, auf allen Wegen eine Maske (medizinisch oder FFP2) tragen, sich per Luca-App anmelden. Zudem finden alle Events im Zelt mit Bestuhlung statt und enden spätestens um 22 Uhr. Es wird keine Garderobe geben. Die Bar vor dem Zelt soll täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet haben.

Wer den Kulturhafen entern will, kann sich ab sofort Karten für die Veranstaltungen sichern: Sie sind an allen MV-Ticket-Vorverkaufsstellen und online auf www.kulturhafen-rostock.de erhältlich. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten.

Das Programm im Überblick:

Do, 27. Mai, 20 Uhr: Fabian Sommavilla: „55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn“ – Katapult live; Lesung, Buchvorstellung und Diskussion

Sa, 29. Mai, 20 Uhr: „Wer aus mir trinkt, wird ein Reh“; Märchenkonzert mit Claudia Graue & Graue Töne Quartett

So, 30. Mai, 11 Uhr: „Wer aus mir trinkt, wird ein Reh“ – Ein musikalisches Märchen für Kinder

Mi, 2. Juni, 20 Uhr: Die Reise; Konzert (Instrumentale Improvisation)

Do, 3. Juni, 19.30 Uhr: Wallis Bird / Nele Teller: Konzert (Irish Folk, Rock, Pop, Singer-Songwriter)

Fr, 4. Juni, 16 Uhr: Sandmannnacht: Circus-Familien-Zeit für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Sa, 5. Juni, 16 Uhr: Lange Circusnacht: Ein Wochenende Circus erleben! Für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Mi, 9. Juni, 19 Uhr: Circus Café – Freie Bühne für kleine und große Artist*innen

Do, 10. Juni, 18.30 Uhr: Der Norden liest. Helga Schubert: „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“

Sa, 12. Juni, 18 Uhr: Freeghosts – The Hit Musical – Freigeister; Theater, Satire

Fr, 18. Juni, 19.30 Uhr: Teresa Bergmann – Apart Tour; Konzert (Folk, Funk, Jazz)

Sa, 19. Juni, 19.30 Uhr: Stefan Schwarz: „Voller Wermut blicke ich auf mein Leben zurück“; Lesung und Gespräch

So, 20. Juni, 11 Uhr: Ein Seeteufel namens Fidibus – Schnuppe Figurentheater; Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren

Fr, 25. Juni, 20 Uhr: Nils Heinrich – Deutschland einig Katerland; Kabarett

Sa, 26. Juni, 20 Uhr: Tim Neuhaus – Echoes: All Time Favourite Cover Songs

Sa, 3. Juli, 20 Uhr: Der Urknall – The Big Bang; Comedy-Musical für zwei singende Schauspieler

So, 4. Juli, 10 Uhr: „Der Reggaehase Boooo und der König, der nicht mehr tanzen wollte oder konnte“ (Teil 1) – Puppentheater Eckstein; Familienmusical (für Kinder ab 4 Jahren)

Di, 6. Juli, 20 Uhr: Max Goldt liest

Do, 8. Juli, 20 Uhr: Wonnenstich mit Liedschatten – Kabarett kaHROtte – Premiere und Benefizveranstaltung für die Compagnie de Comédie

Fr, 9. Juli, 20 Uhr: Workers Union; mit Jonathan Boudevin, Johannes Wieners, Dario Guerrero, Martin Strating, Annika Westlund; Musiktheater-Collage

Mi, 9. Juli, 19 Uhr: Circus Café

Fr, 16. Juli, 19.30 Uhr: Fortuna Ehrenfeld; Konzert (Indie-Pop)

Sa, 17. Juli, 20 Uhr: Rainer Holl – Optimist auf niedrigem Niveau; Kabarett

So, 18. Juli, 11 Uhr: Der Wolf und die sieben Geißlein – Figurentheater Ernst Heiter; Märchen nach den Brüdern Grimm

Mi, 21. Juli, 19.30 Uhr: FIL: „Die Expertise war bedeutend höher“; Comedy

Do, 22. Juli, 20 Uhr: „Kabarett Weltkritik deluxe – Die größten Erfolge“ – Ensemble Weltkritik; Kabarett

Fr, 23. Juli, 19.30 Uhr: Secret of Elements; Konzert (Neo-Klassik, Electronica)

Sa, 24. Juli, 20 Uhr: Quarantiert coronafrei! – von und mit Michael Ruschke; Kabarett

So, 25. Juli, 11 Uhr: Varieté Delücks; Circusvarieté aus Rostock

Mi, 28. Juli, 20 Uhr: Der Urknall – The Big Bang

Do, 29. Juli, 20 Uhr: Der Urknall – The Big Bang

Fr, 30. Juli, 19.30 Uhr: Bobby Rausch; Konzert (Jazz, Hiphop)

Sa, 31. Juli, 20 Uhr: Rück ma’ ’n Stück – Sonja & Anouk Hilberger; Lieder, Texte, Gedichte.

Von Antje Bernstein