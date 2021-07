Konzerte zur Hanse Sail: Diese Bands spielen beim Festival am Mau-Club

Rostock

Die ganz große Bühne wird es in diesem Jahr zur Hanse Sail im August nicht geben. Ganz ohne Musik und Konzerte müssen Sail-Besucher aber nicht auskommen. Am Mau-Club treten bei den X&Pop-Festivals an fünf Tagen hochkarätige Bands auf. Unter anderem mit dabei: Tocotronic, Antilopen Gang und Mia.

Das Konzept für die Festivalreihe hatte Mau-Booker Thomas Fanter schon länger in der Schublade. „Jetzt, zur Sail, passt es und wir können es endlich umsetzen“, so Fanter. Fast alle Bands, die vom 4. bis 8. August am Mau auftreten werden, hatten ihre Konzerte vorher verschieben müssen. Die Pandemie hatten ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun sollen sie nachgeholt werden.

Mau-Bühne als Echolot bei der Hanse Sail

Die Hanse Sail ist nach der Pandemiepause mit neuem Konzept zurück. 15 Erlebnisbereiche soll es geben. Der Händlermarkt bildet zum Beispiel den „Laderaum“. Auf dem „Hauptdeck“ befindet sich das Brandenburgische Dorf mit gastronomischen und handwerklichen Spezialitäten. Das „Achterdeck“ lockt die Gäste mit regionalen Produkten und Imbiss-Spezialitäten aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Der Mau-Club mit den X&Pop-Festivals ist das „Echolot“ der diesjährigen Sail.

„Der Parkplatz vor dem Club wird zum Festivalgelände. Für Besucher gelten die drei Gs – getestet, geimpft oder genesen müssen sie sein.“ Thomas Fanter, Booker Mau-Club Quelle: Martin Börner

Booker Thomas Fanter erklärt: „Der Parkplatz vor dem Club wird zum Festivalgelände. Für Besucher gelten die drei Gs – getestet, geimpft oder genesen müssen sie sein.“ Auf dem Gelände selbst gilt keine Maskenpflicht, es werde aber empfohlen, eine zu tragen.

Die Bands

Los geht es am 4. August, einen Tag vor dem offiziellen Startschuss der Sail. Die Band Bukahara macht den Anfang. Vier Musiker von drei Kontinenten machen eine Mischung aus Folk, Reggae und Arabic-Balkan. Drei aus der Viererbande haben in Köln Jazz studiert, die meisten von ihnen waren eine Zeit lang als Straßenmusiker unterwegs. Unter dem Namen Bukahara treten sie nun seit zehn Jahren auf. Sie haben sich in dieser Zeit vom Straßenrand in die Bühnenmitte von Festivals und bei Konzerten international hochgespielt. Alle Bandmitglieder sind Multiinstrumentalisten. Verdient haben sich die vier ihren Auftritt – es ist bereits der vierte Versuch, das ursprünglich im Oktober 2020 geplante Konzert zu verlegen.

Spätestens nach seinem Auftritt in der Show „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann dürften ihn viele kennen: Danger Dan. Am 5. August kommt er mit der Antilopen Gang zum X&Pop-Festival nach Rostock. Rap und Punkrock aus Düsseldorf und Aachen an der Warnow.

Alte Hasen und junge Nachwuchsmusiker

„Let there be Tocotronic“ – mehr müssen Fans der Hamburger Band nicht wissen. Unter diesem Motto touren sie auch gerade durch Deutschland. Am 6. August kommen sie zum Festival nach Rostock. Die Hamburger Gruppe wird in diesem Jahr exklusive Werkschauen aufführen. Unter dem Titel „The Hamburg Years“ nehmen Tocotronic ihre Fans an die Hand und treten eine Reise zurück in die Zeit an, als Hamburg die Pophauptstadt Deutschlands war und die sogenannte Hamburger Schule regierte. Tocotronic werden eine Auswahl der größten Hits und Lieblingssongs ihrer ersten sechs Alben performen. Die Berliner Jahre werden allerdings auch eine Rolle spielen. Neue Songs gibt es auch beim Konzert an der Warnow.

Am 7. August gibt es ein Konzert im Doppelpack. Zu sehen und zu hören sind Milliarden und Jeremias. Im Oktober 2019 veröffentlichten Jeremias ihre Debüt-Platte „Du musst an den Frühling glauben“. Produziert hat Tim Tautorat, der zuvor mit Alben von Faber und AnnenMayKantereit von sich reden machte, die Platte der jungen Musiker. Es folgten erste Festivals und Supportshows. Milliarden sind zwei Berliner, die schon Ton, Steine, Scherben als Vorgruppe auf Tour begleiteten. Milliarden spielen eine Mischung aus Punk, Indie-Pop und Deutschrock.

Festival mit 1200 Besuchern pro Konzert

Alte Hits und neue Songs vom noch neuen Album bringen Mia am 8. August mit nach Rostock. Ihr letztes Album erschien vor fast fünf Jahren. Nun sind sie mit „Limbo“ zurück und können die Stücke des Albums endlich auch live spielen – mit bewährter Mischung aus Elektropop und Elektropunk.

Die Tickets für alle Konzerte sind limitiert. Im Festivalbereich vor dem Mau-Club finden 1200 Besucher Platz. Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Tickets gibt es ab circa 28 Euro online unter www.xundpop.de oder unter www.mauclub.de.

Von Michaela Krohn