Nach der Corona-bedingten Zwangspause erklingt die Vielfalt der Instrumente am Rostocker Konservatorium wieder, denn die Musikschule feiert ihr 80-jähriges Jubiläum. Den Auftakt bildet ein Lehrerkonzert.

Das Lehrerkonzert macht am 16. Oktober um 16 Uhr in der Aula des Hauses der Musik den Auftakt der Konzertreihe „Rostocker Konservatoriumskonzerte“, die in diesem Jahr im Zeichen des 80-jährigen Bestehens des Konservatoriums stehen. Es werden Werke aus verschiedenen Epochen aufgeführt – von Barock bis Klassik sowie Rock, Pop und Jazz. Quelle: Ove Arscholl