Es pocht, es hämmert, jeder Lichtstrahl schmerzt in den Augen. Wenn starke Kopfschmerzen heranrollen, ist das für viele Menschen sehr belastend – manche beeinträchtigt das so stark, dass der Alltag massiv darunter leidet. Anja Gruse aus der Nähe von Rostock ist eine von ihnen. Sie hat seit ihrem 14. Lebensjahr Migräne. „Damit hat man in der Gesellschaft einen schweren Stand“, sagt die 45-Jährige.

Gut gemeinte Ratschläge wie „Du musst einfach mehr trinken“ oder Kommentare wie „Ich hab auch manchmal Kopfschmerzen, nimm doch eine Schmerztablette“, hat sie über die Jahre häufig zu hören bekommen. Dabei hat die Mutter zweier Kinder ein schweres Migräneleiden, das auf eine Reizverarbeitungsstörung zurückgeht. Rund 15 Kopfschmerztage im Monat muss Anja Gruse jahrelang ertragen. Sie probiert viel aus: Beta-Blocker-Therapie, Yoga, Ernährungsumstellung, Akupunktur – was anderen hilft, schlägt bei ihr jedoch nicht an.

1000 Patienten kommen jedes Jahr nach Gehlsdorf

2020 wird die Sozialpädagogin von ihrer Neurologin ans Kopfschmerzzentrum Nord-Ost des Universitätsklinikums Rostock überwiesen. Hierher kommen jedes Jahr rund 1000 Patienten, die massiv unter Migräne oder anderen Kopfschmerzen leiden. Das Spezialistenteam aus Neurologen und Psychologen bietet den Patienten Diagnostik, eine individuelle medikamentöse Akuttherapie, aber auch Prophylaxen an, um Migräneattacken vorzubeugen.

Neurologe Dr. Florian Rimmele Quelle: Ove Arscholl

„Die Nachfrage ist groß“, sagt Neurologe Dr. Florian Rimmele, der gemeinsam mit dem Psychologen Prof. Peter Kropp, das Kopfschmerzzentrum Nord-Ost leitet. 40 Patienten werden dort jede Woche ambulant behandelt, hinzu kommen Erkrankte, die sich eine Woche lang in der Tagesklinik therapieren lassen. „Wir behandeln Patienten, die mindestens vier bis fünf Tage im Monat von starken Kopfschmerzen betroffen sind“, ergänzt Peter Kropp.

Auch Anja Gruse muss zunächst ihren Tagesablauf dokumentieren, um zu ergründen, ob es einen Trigger gibt. Die Ursachen und Auslöser für Anfälle können von Patient zu Patient sehr verschieden sein, sagt Rimmele. Was dem einen hilft, funktioniere beim anderen gar nicht.

Migränepatientin: „Ich wollte trotzdem immer gut funktionieren“

Die Migräne der 45-jährigen Patientin bleibt zunächst unberechenbar. Das Triptan – ein Notfall-Migränemedikament – welches man eigentlich maximal zehn Mal im Monat einnehmen soll, ist oft ihr Begleiter. „Ich wollte trotzdem gut funktionieren und immer 100 Prozent geben“ sagt sie. Eine Zerreißprobe, die Psychologe Kropp von vielen Betroffenen kennt. Dabei haben Migränepatienten oft eine höhere Konzentrationsfähigkeit und eine bessere Problemlösungskompetenz als gesunde Menschen. „Das haben unsere Studien belegt und ist für Arbeitgeber durchaus interessant“, sagt er.

Im Mai 2021 schlägt Neurologe Rimmele bei Anja Gruse eine spezielle Antikörpertherapie vor. Einmal im Monat spritzt sie sich ein Medikament selbst. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat mein Leben verändert“, sagt die Pölchowerin. Heute habe sie maximal zwei Migränetage im Monat und die seien absolut beherrschbar. „Ich habe so viel Lebensqualität gewonnen. Meine Familie leidet nicht mehr darunter, ich traue mich nun auch, mir mal was vorzunehmen.“ Sie will anderen Patienten Mut machen, sich Hilfe zu suchen.

Morbus Mecklenburg: „Mit Kopfschmerzen geht man doch nicht zum Arzt“

Denn viele Betroffene suchen sich keine medizinische Hilfe. Kropp spricht in dem Zusammenhang auch etwas scherzhaft von dem Phänomen „Morbus Mecklenburg“ und der falschen Annahme vieler Menschen: Mit Kopfschmerzen geht man doch nicht zum Arzt!

Psychologe Prof. Dr. Peter Kropp, Leiter des Instituts für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Neben den Medikamenten sind den Spezialisten in Gehlsdorf vor allem alternative Behandlungen wichtig. So werden in der multimodalen Therapie auch die Themen Entspannung, Biofeedback, kognitive Verhaltenstherapie und Sport empfohlen. So soll ein Übergebrauch von Medikamenten verhindert werden. „Schon 20 Minuten richtige Entspannung am Tag kann die Migränelast um 50 Prozent senken“, betont Prof. Kropp. Er empfiehlt das Muskelentspannungsverfahren nach Jacobson.

Auch Wetter kann eine Migräne hervorrufen – Schokolade nicht

Die Forschung der Mediziner beschäftigt sich unter anderem mit der Vorhersagbarkeit von Migräneanfällen. Die Krankheit ist oft Veranlagung. Dennoch spielen Dinge wie hormonelle Faktoren, Trigger wie Wetterveränderungen und vor allem Stress eine Rolle.

Jedem Kopfschmerzpatienten seien deshalb Entspannung und leichter Ausdauersport dringend empfohlen, sagt Dr. Rimmele. „Es ist auch erwiesen, dass ein geregelter, ähnlich strukturierter Tagesablauf ganz viel ausmacht.“ Eine gute Nachricht: Tendenziell nehmen Migräneattacken im Alter eher ab.

Mit einem Irrtum konnten die Wissenschaftler durch ihre Studien bereits aufräumen: Schokolade löst keine Migräne aus. Im Gegenteil: Der Körper signalisiere mit der Lust auf Süßes vielmehr, dass eine Migräne bereits heranrollt, sagt der Verhaltenstherapeut Kropp. Auch sehr kalte Hände seien ein Signal. „Das kann eine wertvolle Information sein.“

Denn so könne der Betroffene noch versuchen entgegenzuwirken. Ein warmes Bad nehmen, entspannen, den Körper gut durchbluten. Insgesamt ist man Migräneanfällen längst nicht so hilflos ausgeliefert, wie viele denken. Die geeignete Behandlung herauszufinden ist Aufgabe des Kopfschmerzzentrums.

Von Virginie Wolfram