Werkstattmeister Dirk Below baut alten Getreidespeicher in Gutsanlage Bandelstorf aus. Der Allessammler errichtet hier Ausstellungsräume mit Café und Kleinkunstbühne. 15. März: Tag der offenen Tür.

