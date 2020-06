Korruptionsverdacht an Rostocker Uni-Medizin: Christian Schmidt ist wieder Klinik-Chef

Rostock

Es war einer der aufsehenerregendsten Skandale seit Jahren im Land – und er erschütterte 2018 nicht nur die Uni-Medizin in Rostock: Vor ziemlich genau zwei Jahren musste der Rostocker Klinik-Chef Christian Schmidt überraschend und zumindest kurzfristig seinen Posten räumen.

Jetzt aber ist sicher: Die schweren Vorwürfe gegen ihn waren völlig haltlos. Der Aufsichtsrat der Uni-Klinik hat Schmidt deshalb am Montag seinen alten Job zurückgegeben. Doch der Skandal dürfte trotzdem ein Nachspiel haben.

Skandal erschütterte Landespolitik

Was Schmidt – unter anderem von Professoren der Uni-Klinik – vorgeworfen wurde, wog schwer: Es hieß, der Vorstandschef der Uni habe sich bei der Einführung neuer Computer-Technik persönlich bereichert. Von fragwürdigen Deals mit Großkonzernen, die ihren Hauptsitz in der Steueroase Jersey haben, war die Rede und ebenso von falschen Reisekosten-Abrechnungen. Im Juni 2018 löste das bisher nicht da gewesene Verwerfungen an der Uni-Klinik und in der Landespolitik aus.

Schmidt wurde freigestellt, doch selbst vom Land beauftragte Spezial-Kanzleien und landeseigene Bilanzprüfer konnten dem Vorstandschef der Uni-Klinik in Rostock keine Verfehlungen nachweisen. Die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) warf dem Manager in einem OZ-Interview vor, dem Ansehen der Uni-Klinik schwer geschadet zu haben.

Die Kliniken im Land wurden zum Fall für die Politik. Denn plötzlich stand auch die Frage im Raum, ob das Land mit Gewinn-Forderungen die beiden großen Uni-Krankenhäuser habe kaputt sparen lassen? Hesse und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (ebenfalls SPD) setzten eine Kommission unter Leitung des ehemaligen Grünen-Politikers Harald Terpe ein, die sich mit der Lage der Kliniken befassen sollte. Bis heute ohne Ergebnis.

„Vorwürfe wie ein Kartenhaus zusammengefallen“

Eines aber ist seit Montag klar: Christian Schmidt hat sich keinerlei größere Verfehlungen zuschulden kommen lassen. „Die Ermittlungen wurden eingestellt“, bestätigte Oberstaatsanwalt Harald Nowack der OZ. Aus Kreisen des Aufsichtsrates heißt es: „Die Vorwürfe sind wie ein Kartenhaus zusammengefallen.“ Schmidt wurde deshalb mit sofortiger Wirkung auch als Vorstandschef wieder eingesetzt. Ärztlicher Vorstand war er in den vergangenen Jahren geblieben.

Von Andreas Meyer