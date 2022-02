Hohe Düne

Eisiger Wind weht am Samstag am Marinestützpunkt Hohe Düne. Eine Deutschlandfahne flattert im Wind. Als das Blechorchester die Nationalhymne anstimmt, strahlt die Sonne. 63 Marinesoldaten stehen aufgereiht vor der Korvette „Erfurt“, ihre Angehörigen und Freunde haben sich versammelt, um Abschied zu nehmen. Pünktlich um 14 Uhr verlässt das Schiff mit der Besatzung „Delta“ seinen Heimathafen Warnemünde. Unter dem Kommando von Fregattenkapitän Axel Burmeister (40) soll die „Erfurt“ im Rahmen der UN-Mission UNIFIL (United Nations Interims Force in Lebanon) die libanesische Küste bewachen, Informationen sammeln, Waffenschmuggel unterbinden und auch libanesische Streitkräfte ausbilden. „Wieder einmal, wie schon so oft“, heißt es in der Ansprache des Fregattenkapitäns Kenneth Harms (42). Auf dieser „sehr komplexen Mission“ gehe es im aktuellen politischen Weltgeschehen auch um „besonderes diplomatisches Geschick“.

Für den Frieden

Bereits seit 1978 setzen sich sogenannte Blauhelmsoldaten der UNIFIL-Mission für Frieden zwischen Libanon und Israel ein. Kenneth Harms betont in seiner Ansprache, dass der Libanon in einer tiefen politischen Krise stecke, die sich seit der folgenschweren Explosionskatastrophe in Beirut im Jahr 2020 durch Versorgungsengpässe und eine fortschreitende Inflation noch verstärkt hätte. Die Mission wolle die Stabilität und Sicherheit des Landes wiederherstellen und vor allem ein Zeichen setzen: „Wir lassen den Libanon in der gegenwärtigen Krise nicht allein.“ Der Maritime Einsatzverband UNIFIL ist der erste Flottenverband unter der Führung der Vereinten Nationen. Neben Deutschland sind auch andere Nationen im Einsatz, hierzu gehören derzeit die Türkei, Griechenland, Bangladesch und Indonesien. Seit Januar 2021 wird der Verband von einem deutschen Admiral geführt.

Angespannte weltpolitische Lage

Der bevorstehende Einsatz der „Delta“-Besatzung sei zudem nicht isoliert von den gegenwärtigen weltpolitischen Entwicklungen zu betrachten. Die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine könne auch für die Korvette „Erfurt“ von Bedeutung sein. Russland sei mit einigen Truppen auch in Syrien präsent. „Wenn Begegnungen stattfinden, ist diplomatisches Geschick erforderlich“, so Harms.

„Man lässt das Land hinter sich“

Für den Deckoffizier Jonas Nawrath (27) ist es der erste Einsatz dieses Formates. Aufgewachsen ist der junge Marinesoldat in Kaiserslautern. Nach dem Abitur ging er sofort zur Marine. „Auf der Brücke zu stehen und Offizier zu sein hat für mich Traumjobqualitäten“, sagt er. Er bezeichnet den Einsatz als „sinnstiftend“. „Man kann endlich das machen, wofür man ausgebildet wurde“, so der 27-Jährige. Schließlich sei das Einsatzausbildungsprogramm (EAP) anspruchsvoll. Es beinhaltete auch Aufenthalte bei der Royal Navy in Südengland. Nawrath freue sich auf die Zeit mit den Kameraden, auf das Zusammenwachsen der Besatzung. „Man lässt das Land hinter sich, hier bleibt für mich die Zeit stehen.“ Fünf Monate mit 62 Kameraden auf einem Schiff zu verbringen, sei eine Herausforderung.

Corona-Pandemie erschwert den Einsatz

„Wichtig ist, keinen Lagerkoller zu kriegen“, so Nawrath. Die Crew werde viel Zeit an Bord des Schiffes verbringen. Hafenaufenthalte seien für die Nahversorgung vorgesehen, ihre Freizeit müssen die Soldaten meistens an Bord gestalten. Dazu trägt auch die Corona-Pandemie bei. „Meine Besatzung wird auch dieser Herausforderung durch ihr starkes kollektives Selbstbewusstsein gewachsen sein. Das haben bereits die anspruchsvolle Einsatzausbildung, zurückliegende Manöverteilnahmen und vergangene Einsätze deutlich gezeigt“, erklärt der Fregattenkapitän Burmeister.

Anerkennung für die Angehörigen

Ein besonderes Lob kommt den Angehörigen der Soldaten zu. Sie haben sich an der Kaikante versammelt, um ihre Partner, Ehemänner und Väter für fünf Monate zu verabschieden. Unter Tränen winken sie den Soldaten, als sie die Korvette besteigen und über die Reling schauen. „Ich werde mich nie daran gewöhnen“, hört man eine Frau sagen, die ihre Kinder tröstet. „Die Angehörigen tragen die Last des Einsatzes“, sagt Kapitän Kenneth Harms mit Anerkennung. „Nur wenn ein Soldat weiß, dass Zuhause alles in Ordnung ist, kann der Einsatz erfolgreich sein.“

Zwei Soldatinnen an Bord

Milena Castillo (26) und Kim Fröhlich (26) sind Marinesoldatinnen, die die Vorgängermission begleiteten. Sie waren auf der Korvette, als sich die Explosion in Beirut ereignete. „Das war eine prägende Situation und kein normaler Einsatz“, erklärt die gebürtige Spanierin Milena Castillo. Die Kameradinnen sind gekommen, weil sie selbst Soldatinnen sind, „da sagt man Tschüss“. Der Einsatz mache Spaß, sei aber auch „hart“ und „man ist sehr weit weg“. Die Zeit bleibe dann stehen. „Man ist auf Pause gedrückt“, beschreibt Kim Fröhlich das Gefühl. Als Frau unter vielen Männern mache man keine Unterschiede. Die erste Frage sei gewesen, ob sie „mit Männern könne.“ Schließlich teile man sich auch die Kabinen. „Nur bei Frauenproblemen ist man echt allein“, sagt Castillo. Unter der 63-köpfigen „Delta“-Besatzung seien auch zwei Frauen auf dem Schiff.

154 Tage wird die Korvette „Erfurt“ nun im Einsatz sein.

Von Lea-Marie Kenzler