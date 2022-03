Evershagen

Als Bogdan Ciocanaru mit seinem Kumpel Mujib Zeaye in die Turnhalle Evershagen läuft, quietschen seine Sportschuhe auf dem rotbraunen Linoleumboden. Aufgeregt sieht er sich nach Rostocks Oberbürgermeister, Claus Ruhe Madsen, um. Er begleitet an diesem Freitag das Turnier, das Teil des Stadtteilprojekts AOK Free Kick ist. Der elfjährige Bogdan ist Profi, seit sieben Jahren Fußballer. „Meine drei Brüder und ich waren immer draußen zum Spielen“, berichtet er. „Jetzt mache ich seit einem Jahr jede Woche das Training hier mit.“

Fußball trotz Geldnot: Kinder kriegen eine Chance

Der Rumäne ist damit einer von 50 Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren, die regelmäßig am kostenfreien Kicken der AOK Nordost teilnehmen. Ziel der Aktion: Den Jüngsten aus finanziell schwächeren Familien in Evershagen und Toitenwinkel den Zugang zu Vereinssport ermöglichen. Zusätzlich stehen eine gesunde Ernährung sowie Entspannungsübungen im Vordergrund.

Für den Nachwuchs aber geht es vor allem um den Spaß. „Ich mache das seit ein paar Wochen und finde das cool mit den Jungs“, sagt Teilnehmerin Nayla Beckmann. Dass sie für den Moment das einzige Mädchen der Truppe ist, macht ihr nichts aus. „Ich setze mich durch.“ Das beweist die Neunjährige gleich zu Beginn der Veranstaltung: Mit OB Madsen unterhält sie sich lässig im Schneidersitz über ihre Lieblingsmannschaft, den F.C. Hansa Rostock. Die 23 Jungen, die mit ihr das anstehende Turnier bestreiten, lauschen gespannt.

Die beiden Trainer Sebastian Peters (l.) und Andreas Zachhuber (r.) eröffnen gemeinsam mit OB Claus Ruhe Madsen das Spiel. Quelle: Frank Hormann

Kostenfreies Fußballtraining: OB Madsen besucht AOK Free Kick

Dann beschnuppert die gesamte Gruppe den Kommunalpolitiker in der schwarzen Trainingsjacke. „Gibt es jemanden, der sonst Sport macht?“, lautet die Frage, um das Eis zu brechen. Die Antworten fallen vielfältig aus: Einige machen Karate oder Judo, andere spielen Basketball oder Handball. Weil an diesem Vormittag allerdings Fußball im Fokus steht, übergibt Madsen das Zepter anschließend den Trainern Andreas Zachhuber und Sebastian Peters. Sie teilen die Kinder mittels blauer, grüner, roter und weißer Leibchen in vier Mannschaften ein – und pfeifen das erste Spiel an. Es startet Team Weiß gegen Team Grün.

Die erwachsenen Betreuer werden schnell zu simplen Zuschauern, denn die Regeln kennen die Kleinsten in- und auswendig. Und auch den ein oder anderen Kniff haben sie sich längst bei den Profis abgeguckt. „Ich mag Lionel Messi, weil er immer weiterspielt, selbst wenn er sich verletzt“, sagt Bogdan. „So stark werde ich auch mal.“ Nayla hingegen ist ihrem Idol schon heute nah: Es ist ihr Freund Toni Hamann, der wie sie im Team Blau spielt. Die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit: „Meine Vorbilder sind Nayla und meine beiden Brüder, Tobias und Thorsten“, erklärt der Zehnjährige. Dann ertönt die Trillerpfeife, die Mannschaften wechseln.

Sie bezeichnen sich gegenseitig als Vorbild: Der zehnjährige Toni Hamann und die neunjährige Nayla Beckmann haben Spaß am Fußballtraining. Quelle: Frank Hormann

„Mannschaftssport bedeutet, voneinander zu lernen“

Vier Durchgänge gibt es insgesamt. Neben den Spielenden sind Kinderreporterinnen und -reporter in der Halle und machen mit Profikameras Fotos des Events. Für den OB ist es das, was in diesen schwierigen Zeiten zählt: das Miteinander. Wie emotional das manchmal ausfällt, zeigt sich auf dem Spielfeld. Gelegentlich kullern bei verpassten Torchancen sogar die Tränen. „Mannschaftssport bedeutet, voneinander zu lernen“, findet Madsen. „Die Jüngsten brauchen das nach den vergangenen zwei Jahren.“

Team Grün spielt gegen Team Weiß beim Rostocker Stadtteilprojekt AOK Free Kick in der Sporthalle Evershagen. Quelle: Frank Hormann

Als nach dem letzten Spiel der endgültige Abpfiff folgt, erahnen einige das Ergebnis bereits: Das Team mit den grünen Leibchen entscheidet das Turnier für sich. Toni enttäuscht das nicht: „Ich finde toll, wie fair das ablief.“ Geschenke gibt es ebenfalls für alle – von Turnbeuteln über Sonnenbrillen bis hin zu Basecaps. Der Nachwuchs bleibt also motiviert: Mujib etwa, der mit seinem Freund Bogdan Teil der Gewinnermannschaft ist, plant trotz kostenfreiem Training einen eigenen Fußballverein. „Wenn ich 18 Jahre alt bin, gründe ich den F.C. Keine Schule.“

Seit Beginn des Projektes im Jahr 2014 nahmen mehr als 650 Rostocker Kinder an AOK Free Kick teil. Geleitet wird die Aktion von den beiden ehemaligen Bundesligatrainern Andreas Zachhuber und Juri Schlünz. Nun hat Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Schirmherrschaft über das Stadtteilprojekt übernommen.

Von Jessica Orlowicz