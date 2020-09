Kostenlos mit Bus und Bahn durch Rostock: Aktion startet

Rostock

Zum Shoppen in die Innenstadt, zum Strandspaziergang nach Warnemünde oder für einen Ausflug in den Zoo? Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Rostock gelangen am kommenden Sonnabend kostenlos an ihre Ziele in der Hansestadt. Die Stadt Rostock, die Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Warnow bieten im September an allen vier Samstagen eine kostenfreie Nutzung von S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren über die Warnow in der Tarifzone Rostock an.

„Der ÖPNV, unser regionaler Einzelhandel und die Gastronomie brauchen jetzt unsere Hilfe. Diese Aktion ist also nicht nur eine Einladung, die Vorzüge der Mobilität mit Bussen, Bahnen und Fähren selbst zu erleben. Sie ist auch eine Einladung ins Rostocker Stadtzentrum“, erklärt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Aktion, für die die Stadt 160 000 Euro in die Hand genommen hat.

Die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) hofft auf eine hohe Nachfrage. „Viele Fahrgäste werden sich spontan entscheiden, mit dem Bus oder der Bahn zu fahren“, sagt Sprecherin Beate Langner. „Niemand muss vorher überlegen, welches Ticket das richtige ist oder welches Angebot am sinnvollsten. Man kann einfach einsteigen und losfahren.“

Nachfrage auch wetterabhängig

Die Nachfrage hänge jedoch auch stark vom Wetter ab. „Wir haben das jetzt im Sommer gemerkt, dass gerade an schönen Tagen die Linien nach Warnemünde eine hohe Auslastung haben“, sagt sie. „Das wurde vor allem bei den Buslinien 36 und 37 deutlich.“ Änderungen am Fahrplan gebe es jedoch nicht. „Sollte die Nachfrage sehr hoch sein, können wir unseren Plan gegebenenfalls für die kommenden Samstage anpassen“, sagt Langner.

Auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG diskutieren Leser über die Aktion. „Ich finde die Idee eines fahrscheinlosen Nahverkehrs sehr charmant und finde es schön, dass die Stadt mal mit so einer Aktion vorangeht“, schreibt etwa Christian Albrecht. Martin Müller fürchtet, dass die Kosten am Ende beim Steuerzahler hängenbleiben. Aber: „Ich denke, wenn der ÖPNV umsonst wäre, würden mit Sicherheit mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen.“

Fahrradmitnahme möglich

Auch Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Warnow hofft, mit der Aktion für den Öffentlichen Personennahverkehr werben zu können. „Stadt, Verkehrsunternehmen und der VVW wollen gemeinsam auf die Attraktivität, die Sicherheit und die Nachhaltigkeit aufmerksam machen“, erklärt er. Je nach vorhandenen Kapazitäten sei auch die Mitnahme von Fahrrädern und Tieren in den Fahrzeugen der Verkehrsunternehmen von RSAG, rebus, Deutscher Bahn und Weißer Flotte ebenso möglich.

Auch unsere Nachbarn aus dem Landkreis Rostock können den kostenfreien Samstag nutzen, wenn Sie in die Hansestadt Rostock fahren. Wer beispielsweise von Bad Doberan nach Rostock fährt, braucht ein Ticket für zwei statt drei Zonen, da die Tarifzone Rostock entfällt.

