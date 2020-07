Rostock

Kostenlose Busse und Bahnen, mehr Linien, neue Fahrpläne: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) wollen die Rostocker Straßenbahn AG attraktiver machen. Die Linken in der Bürgerschaft aber sind skeptisch: „Wir unterstützen die Idee eines kostenlosen Nahverkehrs. Aber wer A sagt, muss auch B sagen: Ein kostenloser Nahverkehr ist extrem teuer. Dann braucht Rostock finanzielle Unterstützung der Landesregierung“, so Fraktionschefin Eva-Maria Kröger.

Auch werktags testen

Kritik kommt von ihr aber an der Idee, kostenlose Busse an vier Samstagen zu testen: „Das ist ein mittelmäßig geeigneter Test, ob langfristig mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen“, so Kröger. „Viel wichtiger als am Wochenende wäre ein Test in der Arbeitswoche, wenn wir die Leute aus dem Auto in den Nahverkehr locken möchten, wenn sie zur Arbeit fahren, wenn tausende Eltern ihre Kinder zur Kita und in die Schule bringen.“

Vor allem die hohen Kosten bereiten ihr Sorge: Denn es sei nicht damit getan, wenn Stadt oder Land die Ticketpreise übernehmen. „Mehr Kunden bedeutet, wir brauchen mehr Busse, mehr Bahnen, mehr Personal. Auch diese steigenden Kosten müssen von Stadt und Land getragen werden.“

Erst die Stadtteile anbinden

Viele Ideen aus dem Rathaus für eine attraktivere RSAG würde die Linke unterstützen: „Die bessere Anbindung mancher Stadtteile ist dringend notwendig: Schmarl, Groß Klein und andere Viertel warten schon lange darauf. Die RSAG hat bereits gute Vorschläge dazu erarbeitet. Darüber sollten wir endlich reden!“ Auch die angedachte Erhöhung der Taktzeiten sowie Kombi-Tickets für Konzertbesucher und Touristen seien wünschenswert. „Aber das alles kostet Geld.“

In einem ersten Schritt fordert die Linke, die Ticketpreise für die Kurzstrecke in Rostock endlich zu senken: In der Hansestadt kostet das Ticket 1,80 Euro. Zu teuer, so Kröger. „Wenn wir das deutlich günstiger machen, profitieren davon viele Einwohner – zum Beispiel, wenn sie aus den Stadtteilen zum Arzt, zum Supermarkt, mit den Kindern zur Kita oder zu Freunden fahren.“ Kröger glaubt, dass dies ein erster Schritt sein könnte, mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen zu bewegen.

Von Andreas Meyer