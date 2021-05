Rostock

Das Krächzen beschallt den gesamten Platz der Freiheit vor dem Rostocker Ostseestadion. „Ganz schlimm“, entrüstet sich Edelgart Falck. Die 87-Jährige wohnt schon seit 1965 hier, doch seit circa fünf Jahren sei es wegen der vielen Saatkrähen oft eine Tortur. „Die Wäsche auf dem Balkon muss ich immer abdecken, sonst wird sie vollgeschissen. Meinen Kopf haben sie auch schon getroffen“, beschwert sie sich. Am schlimmsten sei aber der ständige Lärm.

„Ja, es ist enorme Ruhestörung“, bestätigt auch Günther Peters. Morgens um halb vier beginne das Gekrächze und dauere bis spätabends an. Von Frühjahr bis Herbst. Der 74-Jährige, der ebenfalls am Platz der Freiheit wohnt, ist nicht nur selbst betroffen, er ist auch Mitglied der Ortsbeirates Hansaviertel. Seit Jahren steht das Thema Saatkrähen dort immer wieder auf der Agenda. „2018 wurde das Problem dann akut – da hatten wir den Höchststand an Krähen zu verzeichnen“, erzählt Matthias Witte, der Krähenbeauftragte des Ortsbeirates.

Zielorientiertes Gespräch nicht erwünscht?

Aktuell gebe es 42 Nester am Platz der Freiheit, 115 in der Kopernikus- und der Tschaikowskistraße. Peters hat sie gezählt. Eine leichte Verschiebung des Standortes, waren vorher die Hans-Sachs-Allee und der Platz der Freiheit stärker betroffen. „Der Saatkrähenbestand in Rostock zeigt aber keine auffällige Zunahme“, bekundet die Stadt.

In den Bäumen der Rostocker Kopernikusstraße sind zahlreiche Nester der Saatkrähen zu finden. 115 haben Mitglieder des Ortsbeirates Hansaviertel in dieser Gegend gezählt. Quelle: Maria Baumgärtel

Die OZ ist mit den beiden Männern vor Ort verabredet, um sich ein Bild der Lage zu machen. „Das hat die Stadt noch nie getan“, moniert Peters. Die Ämter seien gar nicht bereit, ein zielorientiertes Gespräch zu führen, so das Empfinden. Man habe das Problem schon mehrfach mit den Ämtern wie dem Grünamt und dem Veterinäramt besprochen. „Uns wurde das Blaue vom Himmel versprochen, doch passiert ist nichts“, empört sich der Rentner.

Konkrete Maßnahmen nie beschlossen

„In den letzten Jahren wurde einiges unternommen, um das Problem der Saatkrähen zu behandeln“, widerspricht das Amt für Stadtgrün und Naturschutz. Unter anderem sei Totholz entfernt worden, wodurch die Krähen weniger Nistmaterial fanden. Ein Blick auf den Boden zwischen den Bäumen zeigt: Er ist übersät mit kleinen Ästen. „Die müssen regelmäßig beseitigt werden“, meint Witte. Des Weiteren heißt es aus dem Amt: „Wir haben regelmäßig kontrolliert, ob die mit den Einwohnerinnen und Einwohner abgestimmten Maßnahmen durchgeführt werden.“

Totholz, das die Krähen zum Nestbau verwenden, bedeckt den Boden am Platz der Freiheit. Laut Stadt habe man es bereits einmal entfernt. „Das müsste aber regelmäßig gemacht werden“, merkt Matthias Witte vom Ortsbeirat Hansaviertel an. Quelle: Maria Baumgärtel

Peters ist verwundert: „Konkrete Maßnahmen wurden doch nicht verabschiedet. Geschweige denn ein aufklärendes Gespräch mit den Anwohnern geführt, wie die Stadt behauptet.“ Stattdessen habe der Ortsbeirat immer wieder zu hören bekommen, dass man gar nicht diskutieren brauche, die Vögel stehen unter Bestandsschutz. „Ein Nachbar hat es auf den Punkt gebracht: Die Tiere haben hier mehr Rechte als die Menschen“, sagt Peters.

„Keine Gefahr für Leib und Leben“

Rechtlich handle es sich laut Grünamt lediglich um eine Belästigung: „Eine Gefahr für Leib und Leben der Anwohner geht von den Krähen nicht aus.“ Solle man jetzt die Lebensumstände der Leute einfach missachten, fragt sich der 74-Jährige. Denn mit dem Lärm sei es nicht getan, auch die Verunreinigung sei schlimm. „Der Kot bedeckt alles, Autos, Gehwege, er geht bis ans Haus ran, landet auf Balkonen“, erzählt er. Ob da nicht auch viele Krankheitserreger drin sind, fragt sich wiederum Witte. „Das Mindeste, was wir erwarten, ist eine regelmäßige Reinigung durch die Stadt“, betont der Krähenbeauftragte. Das sei bereits im Gespräch gewesen, doch hätte mehr Kosten für die Mieter bedeutet.

Die Gehwege sind durch Krähenkot verunreinigt. „Wenn die Jungvögel flügge werden, ist es noch viel schlimmer“, sagt Anwohner Günther Peters. Quelle: Maria Baumgärtel

Tierattrappen als Lösung?

Und was ist mit Nestrückbau oder anderen Maßnahmen? „Unter Berücksichtigung des Naturschutzes gibt es leider keine nachweislich erfolgreichen Maßnahmen, die diese Vögel langfristig aus Stadtbereichen fernhalten“, lautet die Antwort aus dem Grünamt auf OZ-Anfrage. Unter anderem liege das daran, dass sich die Nutzung der Naturräume in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. So gebe es durch die verstärkte Landwirtschaft weniger Nahrung und Nistplätze für die Tiere.

Doch auch hier widerspricht Peters: „Es gibt Lösungen. Ich habe Berichte aus Sanderbusch in Niedersachsen gelesen.“ Und tatsächlich, der NDR berichtete im Sommer 2020 unter anderem über Fuchs-, Uhu-, Marder- und Waschbärattrappen, die Geräusche von sich geben und so fast dreiviertel der Krähen vertrieben haben.

„Der Ärger der Bewohner wird jedenfalls immer größer“, resümiert Witte und betont: „Es ist uns bewusst, dass es keine einfache Lösung gibt, aber wo die Population direkt an ein Wohngebiet angrenzt, muss das Wohl der Bewohner über dem Naturschutz stehen.“

Von Maria Baumgärtel