Kraftklub rocken Rostock: So kommen Sie an Tickets für das Konzert

Rostock

Eine Mischung aus Indie, Punkrock und Rap mit gesellschaftskritischen Texten – dafür steht die Chemnitzer Band Kraftklub. In diesem Jahr gehen die Musiker rund um Felix Kummer auf „Kargo“-Tour – und machen dabei im Herbst auch einen Stopp in Rostock.

Die Band wurde unter anderem mit Liedern wie „Ich will nicht nach Berlin“, „Songs für Liam“ oder „Schüsse in die Luft“ bekannt. Drei Nummer-1-Alben brachte sie heraus. Doch dann legten die Chemnitzer eine Pause ein.

Tickets gibt es für das Rostocker Konzert ab 50 Euro

Nun melden sich die Musiker nach fünf Jahren mit „Ein Song reicht“ zurück. Am vergangenen Wochenende gab es in Leipzig ein spontanes Konzert – der erste Auftritt von Kraftklub nach zweieinhalb Jahren. Das Album „Kargo“ soll am 23. September folgen.

Am 11. November soll das Konzert ihrer gleichnamigen Tour in der Rostocker Stadthalle stattfinden. Es wird der zweite Auftritt ihrer Reise sein. Tickets gibt es ab sofort bei www.krasserstoff.com zu kaufen. Sitzplätze gibt es ab 50 Euro, wer im Innenraum mittanzen will, muss 55,50 Euro zahlen.

Von OZ/acs