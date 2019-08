Ein Mann ist am Samstag am Bahnhof in Warnemünde schwer verletzt worden, nachdem er ins Gleisbett gestoßen worden war. Der Fall erinnert an einen Streit von vor acht Jahren, bei dem ein 44-jähriger Familienvater durch einen Schlag starb. So versucht die Bahn für Sicherheit an dem Bahnhof zu sorgen.