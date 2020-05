Kran-Unfall in Rostock: Experte macht Liebherr schwere Vorwürfe

Rostock

Gute Nachrichten vom Rostocker Kranbauer Liebherr: Der letzte bei dem Unfall des Offshore-Krans Verletzte konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und zwar bereits am 8. Mai, erklärte Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt am Mittwoch.

Insgesamt wurden bei dem Unfall am 2. Mai im Seehafen zwölf Personen verletzt, zwei von ihnen wurden in die Rostocker Südstadt-Klinik eingeliefert. Einer konnte bereits wenig später das Krankenhaus verlassen.

Experten kritisieren Ausfall des gesamten Krans

Derweil wird unter Experten Kritik daran lauter, dass das Versagen des Hakens den gesamten Kran zerstört hat. Fachleute sprechen vom „single point of failure“, dem Ausfallpunkt, dessen Versagen den Zusammenbruch des gesamten Systems nach sich zieht.

Auch wenn es für Tests derartig großer Kräne kaum definierte Prüfabläufe gebe, sollte „ein Bruch des Hakens einkalkuliert werden“, bemängelt ein Insider, der nicht mit seinem Namen in der Zeitung erscheinen möchte. „Auch bei der Arbeit auf See muss man damit rechnen, dass ein Haken oder das Anschlagsystem versagen könnte.“ Dies dürfe jedoch nicht zu einem Kollaps des gesamten Krans führen.

Stand der Kran-Ausleger beim Test zu steil?

Insbesondere kritisiert er die steile Stellung des Kran-Auslegers, der bei dem sogenannten Überlasttest nach dem Abriss der Last auf der Steuerbord-Seite (in Fahrtrichtung rechts) und dem Rollen des Schiffes auf die Backbord-Seite über die Senkrechte nach Backbord kippte. Dies hatte ein am Wochenende neu aufgetauchtes Video gezeigt.

Dieses Überwachungsvideo zeigt die Ursache des Kranunfalls in Rostock:

Neben einem Materialfehler beim Haken könne auch ein Fehler bei der Montage oder eine Schädigung durch einen vorherigen Belastungstest Ursache des Unfalls sein, vermutet ein weiterer Fachmann.

5000-Tonnen-Haken brach bei 2600 Tonnen

Hintergrund: Bei dem Überlasttest des Liebherr-Offshorekrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000 gab es einen schweren Unfall, in dessen Folge der Kran an Bord des Spezialschiffes „Orion“ kollabierte. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro. Behörden und Experten gehen von einem gebrochenen Kranhaken als Unfallursache aus.

Warum der für 5000 Tonnen Last ausgelegte Haken der Belastung nicht standhalten konnte und bereits bei etwa 2600 Tonnen Last brach, sei unklar, informierte Liebherr. Der Haken wurde vom niederländischen Lieferanten Ropeblock zugekauft. Ein Konstruktions- sowie ein Produktionsfehler des Liebherr-Krans könne somit ausgeschlossen werden, so Liebherr-Sprecher Schmidt.

Augenzeuge filmte das Kran-Unglück:

Niederländischer Lieferant kaufte Haken zu

Bei Ropeblock im niederländischen Oldenzaal sei man „entsetzt über die Auswirkungen des Vorfalls“. Offenbar sei der Schaft des Hakens gebrochen. Hergestellt habe man den Kranhaken jedoch nicht selbst, sondern ebenfalls zugekauft. „Von einem zertifizierten Lieferanten, der mit Teilen ähnlicher und größerer Größen vertraut ist“, so Ropeblock. Und versichert: Vor der Herstellung sei das Design von autorisierter Seite überprüft worden. Experten gehen davon aus, dass der Haken in einer Gießerei in der Türkei gefertigt wurde. Auch ein Hersteller in China ist im Gespräch.

Bild 1: Eine auf der Steuerbordseite im Wasser Quelle: Benjamin Barz

Unfallhergang noch immer unklar

Die Beteiligten selbst – der Kranbauer Liebherr, der Lieferant Ropeblock und die Klassifizierungsgesellschaft DNV GL – wollen sich nicht näher zum Unfallhergang äußern. Offen bleibt damit auch, mit welchen Sicherheitsfaktoren der Kran samt Haken konstruiert wurde und ob der Haken vor dem Kollaps bereits einem Belastungstest unterzogen wurde. Ebenfalls unklar ist, ob Ropeblock weitere Haken an Liebherr geliefert hat und ob diese jetzt eingehender getestet werden.

Bilder zeigen die Verwüstung nach dem Unfall:

Zur Galerie Bilder von der Verwüstung nach dem schweren Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Ermittlungen laufen

Das Hafenbecken B ist für die Berufsschifffahrt unter Auflagen befahrbar, jedoch für die Sport- und Fahrgastschifffahrt gesperrt. Eine Ölsperre soll die Verbreitung auslaufender Betriebsstoffe verhindern, erklärt Robert Stahlberg, Sprecher des Wasserschutzpolizeiamts MV. Es laufen Ermittlung wegen Gewässerverunreinigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Reparatur aufwendig

Wie es jetzt mit dem havarierten Kran weitergeht, ist unklar. Eine Reparatur ist aufwendig und teuer, schließlich hatten Produktion und Montage des 5000 Tonnen hebenden Krans Monate gedauert. Der Kranbauer selbst will sich dazu nicht äußern. Nur soviel: Man habe Kontakt zu spezialisierten Bergungsunternehmen aufgenommen und stehe im engen Austausch, um ein Bergungskonzept zu erarbeiten.

„Orion“ gehört noch der chinesischen Bauwerft Das Spezialschiff „Orion“ gehört noch immer der chinesischen Bauwerft Cosco Offshore, sollte aber noch im Mai an den belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme Group übergeben werden. Nun rechne man hier mit „mehreren Monaten Verzug“, so Deme-Sprecherin Vicky Cosemans. Eigentlich sollte die „Orion“ ab Mitte Mai bei der Installation von 103 Fundamenten für Windkraftanlagen auf dem Offshore-Windpark Moray East, 22 Kilometer vor der schottischen Küste, eingesetzt werden. Geplante Gesamtleistung: 950 Megawatt.

Von Thomas Luczak