Kranker Häftling stirbt in JVA Waldeck: Politiker fordern Aufklärung

Der Tod eines Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Waldeck (JVA) hat ein parlamentarisches Nachspiel. Die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt (Linke) will den Fall am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags zum Thema machen.

Es müsse untersucht werden, ob die angespannte Personalsituation in den Gefängnissen des Landes eine Rolle gespielt hat und ob eine „nahtlose Betreuung des offenbar gesundheitlich beeinträchtigten Mannes gewährleistet war“, sagte Bernhardt der OZ.

Mitgefangener meldete Notfall

Der 56-Jährige starb in der Nacht zu Sonntag in seiner Zelle in der JVA. Nach Angaben des Justizministeriums meldete ein Mitgefangener, dass der Mann reglos im Bett liegt. Ein Notarzt habe wenige Minuten später nur noch seinen Tod feststellen können.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Nach Angaben eines Sprechers ist das bei Todesfällen in Gefängnissen üblich. Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid liegen laut Justizministerium nicht vor.

Haftgrund : Erschleichen von Leistungen

Der Mann verbüßte seit wenigen Tagen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Erschleichens von Leistungen. Grund war demnach möglicherweise Schwarzfahren. Die sogenannte Beförderungserschleichung gilt als das mit Abstand häufigste Delikt, das zu Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen führt.

Ein Sprecher von Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) will sich nicht dazu äußern, ob der Mann tatsächlich wegen Schwarzfahrens im Gefängnis saß. Andere Delikte, die als Leistungserschleichung geahndet werden, sind etwa der Besuch eines Museums oder eines Schwimmbads ohne gültige Eintrittskarte.

Kurz vor der Haft noch im Krankenhaus

Häftlinge der JVA berichten, dass der Verstorbene erst kurz vor der Haft stationär in einem Krankenhaus behandelt worden sein soll. Die Behandlung soll in der Waldecker Anstalt weitergeführt worden sein.

Ersatzfreiheitsstrafen dauern in der Regel einige Wochen, sie sind ein Ersatz für nicht gezahlte Geldstrafen. Warum der Mann die Haft trotz möglicherweise schwerer Gesundheitsprobleme antreten musste, bleibt offen. Das Justizministerium bestätigt den Krankenhausaufenthalt. Der Gefangene sei mit einem Arztbrief eingeliefert worden, nach dessen Maßgabe er behandelt worden sei. Zudem habe eine Ärztin die Hafttauglichkeit bestätigt. Die Frage, warum die Haft nicht angesichts der Umstände verschoben wurde, lässt das Ministerium offen.

Hilfe statt Haft

Claudia Schulz, Landesvorsitzende der Grünen, erneuert anlässlich des Falls ihre Kritik an den Ersatzfreiheitsstrafen. „Diese Leute brauchen Unterstützung“, sagte sie. Meist seien es Menschen mit sozialen und persönlichen Problemen, die durch alle Raster rutschen und im Gefängnis landen, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen können. Hilfsangebote müssten ausgebaut werden, so Schulz.

Knapp 800 Menschen verbüßten 2018 in MV eine Ersatzfreiheitsstrafe. Die Haftkosten betrugen 4,7 Millionen Euro. Zugleich gilt die Personalsituation in den Gefängnissen des Landes als sehr angespannt. Erst Mitte Dezember veröffentlichten Häftlinge der JVA Bützow einen offenen Brief, in dem sie Ministerin Hoffmeister vorwerfen, die Zustände in der Anstalt zu vertuschen.

