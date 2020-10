Stadtmitte

Jeder neunte Beschäftigte aus Rostock war im Jahr 2019 wegen einer Depression, einer Angststörung oder einer anderen psychischen Erkrankung arbeitsunfähig. Das geht aus einem Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse hervor. Rein statistisch gesehen fehlte im Vorjahr jeder Arbeitnehmer aus der Hansestadt 4,2 Tage aufgrund eines seelischen Leidens im Job.

Diagnoseübergreifend waren die Rostocker im Schnitt 20,4 Tage krankgeschrieben. „Die Fehlzeiten mit einer psychischen Diagnose haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen“, sagt Katja Tietz, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Rostock. So sei die Anzahl an Krankheitstagen wegen eines psychischen Leidens unter den Beschäftigten aus Rostock vom Jahr 2010 an bis zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent gestiegen.

Nicht nur in der Hansestadt, sondern bundesweit, haben die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen laut Barmer zugenommen. „Das könnte auch daran liegen, dass Stigmata gegenüber psychischen Leiden aufbrechen“, sagt Tietz. Menschen trauten sich heute eher, über ihre seelischen Probleme zu sprechen. Hausärzte seien zudem stärker sensibilisiert für Anzeichen psychischer Krankheiten.

„Arbeitnehmer versuchen leider dennoch oft, Depressionen, Sucht-Probleme oder ein Burn-out vor der Chefetage und den Kollegen zu vertuschen. Dabei brauchen sie neben professioneller ärztlicher Hilfe vor allem auch Zuspruch aus ihrem Umfeld“, so die Regionalgeschäftsführerin. Vielen Arbeitgebern in der Region sei das bewusst und an einer gesundheitsfördernden Arbeitsumgebung gelegen. Mit Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen bieten sie für ihre Mitarbeiter deshalb ein sogenanntes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an. Hierbei kann es beispielsweise um das Thema Stressprävention gehen.

