Wismar/Jesendorf

Kind in der Wiege. Kind mit dem ersten Brei. Kind auf dem Bobbycar, auf dem Klettergerüst oder auf der Schaukel. Kind am Strand oder beim ersten Zoobesuch, mit dem ersten Zeugnis oder dem Gesellenbrief – und so weiter, und so fort. Diese Bilder haben wohl alle stolzen Eltern und Großeltern im Fotoalbum oder auf dem Handy.

Maxi aus Boltenhagen ist eine ganz besondere Erinnerung an ihre Kindheit ermöglicht worden. Die Siebenjährige durfte an einem außergewöhnlichen und vor allem aufwendigen, kostenlosen Fotoshooting teilnehmen. Hinter dem Projekt steckt Jule Wolski aus Jesendorf, die sich dafür ihren Lebenspartner und Friseur Jörg Zecher, Fotograf Brian Lorenzo aus Schwerin und Videograf Moritz Stemmler aus Wismar ins Boot holte. Fünf Shootingtage gab es bisher – mit Menschen wie du und ich, wie es umgangssprachlich heißt. Und zum Teil hat diese Möglichkeit sogar das komplette Leben der „Models“ verändert. Denn die Geschichten hinter den Personen sind es, die Jule Wolski veranlasste, eben diese Menschen für die Shootings auszusuchen.

Maxi (7) ist für jeden Fotospaß zu haben - hier mal ungestylt im Alltag. Quelle: Jana Franke

Warum es unter anderem Maxi geworden ist? Nun ja, sie ist mit ihren sieben Jahren auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen und für jeden Spaß zu haben. Und in Sachen Präsentieren kennt sich die Zweitklässlerin ohnehin aus. Wünschen sich andere in ihrem Alter eher Spielekonsolen, Shirts ihrer Lieblingsstars oder Bastelsets, hatte sie einen eigenen Instagram-Account auf ihrer Geburtstagsliste.

Dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr. Ist doch auch ihr Papa Tobias Böse aktiv in den sozialen Medien unterwegs – vorrangig für die Kreishandwerkerschaft. „Das finde ich cool und wollte auch Sachen posten“, erklärt Maxi. Also hat sie auf Instagram nun ihr eigenes Tagebuch, das sie mit Einträgen füllt – übrigens nicht für jedermann einsehbar. User müssen zunächst eine Anfrage stellen, ob sie Maxi folgen dürfen, und ihre Eltern suchen aus, für wen Maxis Einträge sichtbar sind.

Stundenlanges Frisieren für einen Rückenklatscher in den Pool: Maxi (7) fand es dennoch total toll. Quelle: www.brianlorenzo.com

Unter den Posts sind nun auch die Shootingfotos zu sehen. Und für die hat Maxi bei sich zu Hause einiges mit sich anstellen lassen. „Ich hatte Schaumfestiger und Lockenwickler im Haar und saß 20 Minuten unter der Haube“, erzählt sie stolz. Letztlich stand sie vor dem Spiegel und posaunte theatralisch drei Worte heraus, wie sie erzählt: Oh. Mein. Gott. „Das ist nichts für die Schule“, schätzt sie ihre Frisur ein. Aber am Ende war diese auch nicht von Dauer. Denn Maxis Job war es, sich frisch frisiert und in schickem Kleidchen in den einen Meter tiefen Pool im Garten ihrer Eltern fallen zu lassen. Stundenlange Arbeit für einen Rückenklatscher in den Pool? „Ja, es war total cool“, sagt sie begeistert. Die Schwierigkeit: Beim Fallen keine Grimassen ziehen und möglichst die Augen offen lassen. Es gab nur diese eine Gelegenheit für Fotograf Brian Lorenzo, der das Geschehen von der Leiter aus im Foto festhielt.

Ein Geschenk für die Oma

Die Freude am Leben, so wie sie Maxi an den Tag legt, hat auch Heidrun Armoneit aus Neukloster wieder für sich entdeckt. Ihre Enkeltochter Sarina Schütt hat ihr ein Fotoshooting mit allem Drumherum ermöglicht. Bis zuletzt wusste Oma Heidrun nichts von ihrem „Glück“. Das hatte die 78-Jährige, so glaubte sie, vor 20 Jahren verlassen. Ihr Mann reichte die Scheidung ein. Das zog ihr den Boden unter den Füßen weg, weiß ihre Enkeltochter Sarina Schütt. Halt gab Heidrun Armoneit der Urenkel, den Sarina Schütt im vergangenen Jahr zur Welt brachte. „Er gab ihr wieder Kraft und Energie.“ Und nun auch das Shooting mit Tochter Simone Schulz (56) und Enkeltochter Sarina. „Das war so ein Mehrwert für meine Oma, davon zehrt sie noch heute und fühlt sich gut“, freut sich Sarina Schütt. „Sie ist dankbar, dass sie diese Erfahrung machen durfte.“

Hatten viel Spaß beim Shooting: (v. l.) Sarina Schütt mit ihrer Mutter Simone Schulz und ihrer Oma Heidrun Armoneit. Quelle: www.brianlorenzo.com

Und genau das ist es, das Jule Wolski mit ihrem Projekt erreichen möchte – dass sich Menschen wieder wahrnehmen, sich gut fühlen, ihre besondere Schönheit wiederentdecken. „Es macht mich glücklich, zu sehen, was das Frisieren und Fotografieren mit ihnen macht“, sagt sie lächelnd. Da ist die 18-jährige Jolina, die im Salon von Jörg Zecher kaum ein Wort sagt und beim Shooting mit venezianischer Maske total aus sich herauskam. Oder die alleinerziehende Mutter, die ihre Oma pflegt und mit dem Shooting für ein paar Stunden aus dem anstrengenden Alltag gerissen wurde.

„Ich habe neue Seiten an mir entdeckt“

Projektentwicklerin Jule Wolski erlebte Jolina (18, im Foto) immer als sehr zurückhaltend. Beim Shooting taute sie richtig auf, erzählt sie. Quelle: www.brianlorenzo.com

Eine andere Sicht auf ihr Leben bekam auch Lucy Thiele. „Ich habe viele neue Seiten an mir entdeckt, bin offener und viel selbstbewusster geworden“, erzählt die 18-Jährige aus Sternberg, die ebenso von Jule Wolski angesprochen worden war. „Ich habe sie beim Karneval gesehen, wie sie viele Senioren mit einer Tanzeinlage glücklich gemacht hat – im Hintergrund und doch präsent“, umschreibt Jule Wolski. Und außerdem habe sie schöne Haare, die sich toll frisieren lassen, ergänzt sie. In Abendkleidung poste sie gemeinsam mit Pascal Schwabe (24) vor Brians Kamera. Sie und Pascal kannten sich zuvor nicht, präsentierten sich aber so vertraut, dass es Jule Wolski fast den Atem raubte, wie sie sagt.

Lucy Thiele (18) und Pascal Schwabe (24) ungeschminkt in der freien Natur. Quelle: Jana Franke

Für das Shooting hat sich Gina Schwabe (22) in Klarsichtfolie wickeln lassen. Quelle: www.brianlorenzo.com

Pascal kennt Jule Wolski bereits seit zwei Jahren. Jörg Zecher hatte den Reriker, der in Wismar Wirtschaftsinformation studiert, seinerzeit als Haarmodel für die Friseur-Weltmeisterschaft in Erfurt gewinnen können. Und nun stand er mit Lucy und zudem mit seiner Schwester Gina (22) vor der Kamera – ein Bruder-Schwester-Shooting der etwas anderen Art. Denn Pascal hat seine Schwester komplett in Klarsichtfolie gewickelt. Fakt ist: Am Ende haben sie sich mal von einer ganz anderen Seite erlebt. „In diesem Fall ging es uns nicht darum, das Model nackt darzustellen“, betont Fotograf Brian Lorenzo. Außergewöhnlich sollte es sein – ein Alltagsmensch ehrlich, natürlich und dennoch verändert im Foto zu zeigen.

Wenn Jule Wolski das Endergebnis der Fotos betrachtet, ist sie „überwältig und emotional gepackt“, wie sie sagt. Die Fotos sollten fesseln – und das im Fall von Gina Schwabe sogar wortwörtlich. Die Fotos sollten Geschichten erzählen. „Jörg, Brian, Moritz und ich sind ein kreatives Team, aus dem Freunde geworden sind“, freut sie sich. Und so wundert es nicht, dass sie weitere Ideen entwickeln. „Mein Traum ist ein Shooting mit Rollstuhlfahrern oder mit Mitarbeitern verschiedener Firmen, mit Handwerkern, ein Shooting mit Bierbauch-Opis oder coolen Omis. Ich möchte das Lebensgefühl sichtbar machen und die Fotomodels aus ihrem Alltag holen.“

Lucy Thiele (18) und Pascal Schwabe (24) kannten sich vor dem Shooting nicht. Quelle: www.brianlorenzo.com

Weitere Fotos sind auf Instagram unter „cehko_your_style“ zu sehen.

Von Jana Franke