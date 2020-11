Rostock

Ob Krippen- oder Vorschulkinder, alle Teilnehmer des Wettbewerbs um die „Kreativste Kita 2020“ haben sich bei ihren Bastelarbeiten große Mühe gegeben. Sie haben geklebt, gemalt, gesteckt und gebastelt was das Zeug hält. Doch am Ende kann es nur einen Sieger geben – oder wie in diesem Fall drei, in jeder Region einen.

Bis zum 4. November haben sich tausende Leser beteiligt und für ihre Favoriten abgestimmt – 7230 Stimmen wurden gezählt und ausgewertet. Jetzt steht fest, wer gewonnen hat.

Das sind die Sieger

In der Region Mecklenburg geht der erste Platz an Kita „ Kinderburg“ aus Poppendorf ( Landkreis Rostock). Die fleißigen Bastler haben eine eigene Kinderburg aus herbstlichen Materialien erstellt und sich damit 32,4 Prozent der in dieser Region abgegebenen Stimmen geholt. Mit Kastanien, Maiskolben, Tannenzapfen und anderen Bastelmaterialien haben sie die Kinderburg gebastelt. Dazu noch ein paar Mais- und Tannenzapfen-Autos. Das hat ihnen den Sieg eingebracht,

Die Kinder der Kita „Kinderburg“ Poppendorf waren sehr kreativ und gewinnen in der Region Mecklenburg. Quelle: Steffi John

Auf Rang zwei und drei haben es die Kinder der integrativen Kita „Die Kirchenmäuse“ aus Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg) und die Kita „Gipfelstürmer“ aus Neubukow (Kreis Rostock) geschafft. Die Krippenkinder aus Schönberg hatte sich mit einem Igel beworben.

Seitdem sie auf einem Spaziergang einen Igel gesehen hatten, waren sie von dem Tier fasziniert. Igel „Schnuffi“ wurde aus einer Flasche, Gipsbinden und Naturmaterialien gestaltet. In Neubukow ist im Atrium der Kita ist ein großes Gesamtkunstwerk mit bunten Blättern, Girlanden und mehr entstanden.

Auf den Plätzen vier und fünf reihen sich die Kitas „Vogelwäldchen“ und „Villa Kunterbunt“ ein, beide aus Grabow im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Die Kitas der Hansestadt Rostock mussten sich mit denen aus dem Umland, von Bad Doberan bis Ribnitz-Damgarten, messen. In der Region Rostock geht der Sieg an die Kita „Teichfrösche“ aus Hohenfelde (Kreis Rostock). Die Kinder lagen mit ihrer Kreation des Doberaner Münsters von Anfang an vorn. Sie haben das Münster aus Herbstmaterialien wie Kernen, Blättern und Hagebutten, nachgebildet. Am Ende sicherten sie sich 25 Prozent der Stimmen.

Die große Gruppe der Kita „Teichfrösche“ in Hohenfelde hat sich mit ihrer Bastelarbeit des Doberaner Münsters den ersten Platz geholt. Quelle: Erzieher Hannes

Dahinter folgen die Doberaner Awo-Kita „De Utkieker“ und die Gruppe der „Seesterne“ der Kita „Klein und Groß“ aus Rostock. Die Doberaner hatten auf Spaziergängen Blätter, Tannenzapfen und Kastanien gesammelt. Daraus entstand unter anderem ein Blätter-Igel. Die „Seesterne“ aus Rostock hatten sich mit einem Baum beworben, an dem herbstliche Blätter – gestaltet aus Handabdrücken der Einjährigen – hingen. Dazu gesellte sich ein Igel.

Die Plätze vier und fünf in der Region belegen die Kita „Kleiner Michel“ aus Rostock und die Kita „Buchenkopf“ aus Sanitz (Kreis Rostock).

In der Region Vorpommern hatte es in der Vorwoche noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Kinderland „Glückspilz“ e.V. aus Zirkow auf Rügen und der Kita „Kunterbunt“ aus Prohn bei Stralsund gegeben. Zuletzt lagen die Rüganer noch mit einem Prozentpunkt vorn.

Doch gewonnen hat am Ende die Kita „Kunterbunt“ aus Prohn (Kreis Vorpommern-Rügen), die 16,7 Prozent der Stimmen in der Region auf sich vereinen konnte. Die Kinder der Schnecken- und Froschgruppe der Kita „Kunterbunt“ aus Prohn waren zusammen herbstlich kreativ. Gemeinsam haben sie Herbstbilder auf riesige Pappe gezaubert, Kastanienketten gefädelt, Bäume, Äpfel und Schnecken gebastelt.

Die Kinder der Schnecken- und Froschgruppe der Kita „Kunterbunt“ aus Prohn waren zusammen herbstlich kreativ. Gemeinsam haben sie Herbstbilder auf riesige Pappe gezaubert, Kastanienketten gefädelt, Bäume, Äpfel und Schnecken gebastelt. Das wird mit Platz 1 belohnt. Quelle: Doreen Daute

Die Kinder haben mit ihrer Bastelarbeit das Kinderland „Glückspilz“ e.V. aus Zirkow und die Kita „Waldameisen“ aus Steinhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Die Rüganer hatten ein besonderes Herbstbild gefertigt: Gemeinsam haben Kinder und Erzieherinnen zunächst mit einer Schwammtechnik den Hintergrund für ihr Werk gestaltet.

Danach kamen die Tiere des Waldes, ein Drachen und mehr auf das Bild. In Steinhagen wurden Kürbisse, Blätter und Kastanien gesammelt. Daraus entstanden kleine Woll-Eulen, Kürbis-Füchse, Blätter-Wichtel, Herbst-Igel und ein Tannenzapfeneichhörnchen.

Auf die Plätze vier und fünf schafften es hier die Kita „Purzelbaum“ aus Elmenhorst und die Kita „Abenteuerland“ aus Steinhagen (beide Kreis Vorpommern-Rügen).

Die Sieger in den Regionen bekommen jetzt jeweils 250 Euro und können damit noch einmal kreativ werden. Vielleicht wird damit der nächste spannende Ausflug finanziert oder Neues zum Basteln angeschafft. Die Einrichtungen bzw. diejenigen, die die Beiträge zum Wettbewerb eingereicht haben, werden persönlich benachrichtigt.

Leider hat auch bei diesen Wettbewerb wieder einmal Betrugsversuche gegeben. Wiederholte Abstimmungen wurden gelöscht und konnten nicht gewertet werden.

Gewinner Zoo-Gutschein steht fest

Unter allen Teilnehmern der Umfragen, die sich registriert haben, hat die OZ zudem den Gewinner des Zoo-Gutscheins ausgelost. Über Familien-Tageskarte für einen Besuch im Rostocker Zoo kann sich Roswita Bachert aus Bad Doberan freuen. Sie werden, wie die Gewinner-Kitas, von uns noch einmal benachrichtigt.

Von OZ