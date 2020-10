Große Resonanz beim OZ-Bastelwettbewerb: Mehr als 120 Bilder von bunten Bastelarbeiten aus 85 Kitas in Mecklenburg-Vorpommern haben uns erreicht. Sie alle wollen den Titel „Kreativste Kita in MV“ und 250 Euro ergattern. Sie, liebe Leser, können jetzt für Ihre Favoriten abstimmen – und so einen Ausflug in den Zoo gewinnen.