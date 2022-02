Liessow/Matgendorf

Zwei Personen aus dem Kreis Rostock sind Opfern von Betrügern geworden. Insgesamt verloren sie rund 40 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei einer 84-Jährigen aus Liessow bei Laage rief ein vermeintlicher Polizist an, weil ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und dadurch eine Person gestorben sei. Für seine Freilassung müsse sie nun eine Kaution in Höhe von 26 000 Euro bezahlen, schwindelte er ihr vor. Wie die Polizei mitteilt, habe kurz darauf ein Mann an der Tür geklingelt, der die Geldsumme bei ihr abholen wollte. Erst nach der Übergabe rief die stutzig gewordene Seniorin ihren Sohn an und bemerkte so den Betrug.

Auch falsche Microsoft-Mitarbeiter unterwegs

Ein 63-Jähriger aus Matgendorf fiel auf einen angeblichen Microsoft-Mitarbeiter herein. Auf seinem Rechner sei ein Trojaner, Hacker hätten seine Mails gehackt, lautete die Masche. Der Betrüger verschaffte sich somit Zugriff auf den Computer des Mannes. Als das Opfer bemerkte, dass von seinem Konto über 13 000 Euro abgebucht wurden, beendete er das Telefonat und wendete sich an seine Bank. Es wurde versucht, die unberechtigt getätigten Zahlungen zu stornieren.

Die Polizei warnt vor solchen perfiden Maschen. Ihr Aufruf: Seien sie misstrauisch bei unbekannten Anrufern! Machen Sie keine Angaben zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Wenn Sie Zweifel an einem Anruf haben, beenden Sie das Gespräch! Legen Sie den Telefonhörer auf. Rufen Sie selber die Polizei! Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks!

