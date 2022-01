Güstrow

Während das Land Mecklenburg-Vorpommern und einige Landkreise seit November zwischen den Corona-Warnstufen rot, orange und gelb wechselten und sich damit Bürger auf Verschärfungen und dann wieder Lockerungen einstellen mussten, blieb der Landkreis Rostock seit dem 26. November in der Warnstufe Rot, zum Teil Rot plus. Damit gelten hier die schärfsten Corona-Einschränkungen.

Am Dienstag, 18. Januar, wechselte der Landkreis Rostock seit November zum ersten Mal wieder in die Corona-Warnstufe Orange. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen, die die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche angibt, die mit Covid-19 neu in eine Klinik kamen, liegt bei 3,2 und damit sogar im gelben Warnbereich. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag sie bei 10,1 und damit im roten Bereich.

ITS-Auslastung sinkt seit Tagen

Für die Ermittlung der risikogewichteten Einstufung, die die dann geltenden Corona-Regeln festlegt, zählt neben der Hospitalisierung auch die Auslastung der Intensivbetten (ITS) mit Covid-19-Patienten und die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die ITS-Auslastung liegt Dienstag bei 14,3 Prozent, am 12. Januar wurde sie mit 17,5 angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 462,5 und steigt seit dem 15. Januar wieder an. Mit 410 Neuinfektionen wurden am Dienstag so viele Fälle gemeldet wie lange nicht mehr. Zum Vergleich, vor einer Woche waren es 223. Laut Gesundheitsdezernent Stephan Meyer gibt es im Landkreis aber keinen Hotspot. Das Infektionsgeschehen sei nach wie vor diffus und hoch. Laut der Infektionskarte des Landkreises Rostock gab es zum Beispiel im Amtsbereich Bützow-Land 40, im Amtsbereich Bad Doberan-Land 32, im Amtsbereich Warnow-West 28 und im Amtsbereich Rostocker Heide 20 neue Fälle. Die hohen Infektionszahlen „mahnen uns weiter zur Vorsicht, weil das Virus noch zirkuliert“, so Meyer.

Welche Lockerungen es im Landkreis geben könnte

Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, ist sie bei der Einstufung in die Corona-Warnstufe nicht mehr das Entscheidende. Bleibt der Landkreis Rostock jetzt fünf Tage in Folge insgesamt in der Warnstufe orange, gelten ab dem übernächsten Tag, also dann dem 24. Januar, gelockerte Corona-Regeln.

Unter anderem könnten dann Museen- und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Hier gilt allerdings die 2G-plus-Regel. Wer die dritte Impfung erhalten hat und somit geboostert ist, benötigt keinen Test. Auch Sport- und andere Außenveranstaltungen können wieder stattfinden – auch unter 2G plus. Die Kapazität darf aber nur maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden. Zudem dürfen in Innenräumen nicht mehr wie 200 und draußen nicht mehr als 1000 Personen anwesend sein.

Von Anja Levien