Thelkow

Bodenwellen, Löcher, ein ausgefranster Fahrbahnrand – so sieht die rund vier Kilometer lange Kreisstraße 24 zwischen Thelkow und Grammow aus. „Das ist keine Straße, das ist eine Katastrophe“, sagt Thelkows Bürgermeister Erhard Skottki (59). Der Zustand verschlechtere sich Jahr für Jahr.

Der Straßenabschnitt ist zwar kurz, dennoch wird die Straße von Berufspendlern, Lkw, aber vor allem vom Schulbus sechs Mal pro Tag befahren. Busfahrer und Betriebsleiter Peter Schubert-Knecht beschreibt den Zustand mit einem Wort: „Eine Katastrophe“. Und der 54-Jährige muss es wissen. Seit 30 Jahren fährt er rund um Tessin Linienbus. „Es ist in unserem Einzugsgebiet eine der schlimmsten Strecken“, sagt er.

Busfahrer sorgt sich um Sicherheit seiner Fahrgäste

Um die 30 Schulkinder fahren im Normalfall über diese Strecke in die Schulen nach Sanitz oder Tessin. Pünktlich ist der Bus selten. „Wir können hier maximal dreißig bis vierzig km/h fahren – ansonsten würden wir hier mit unseren Bussen aufliegen“, beschreibt Peter Schubert-Knecht die Situation auf der Strecke. Außerdem müsse er für die Sicherheit seiner Fahrgäste sorgen, und die wäre bei der erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h definitiv nicht gewährleistet. „Die Kinder sollen sich ja im Bus wohlfühlen“, sagt er.

Für Bürgermeister und Busfahrer ist der Zustand der Kreisstraße schon lange ein Thema. „Wir standen bis zum Jahr 2020 auf der Prioritätenliste – aber nun nicht mehr“, sagt Erhard Skottki. Und das, obwohl außer Löcher stopfen und Ausbesserungen nichts passiert sei. „Wir haben immer gehofft, dass mal was passiert, aber es kamen immer Antworten vom Kreis, wie: Unsere Mittel sind begrenzt oder woanders ist es noch schlimmer“, sagt der Gemeinde-Chef enttäuscht.

Landkreis ist Zustand der Straße bekannt

Der Landkreis widerspricht dem: „Es ist nicht möglich, dass der Straßenabschnitt auf einer Prioritätenliste stand, denn im Altkreis Bad Doberan gab es eine solche nicht.“ Diese Aussage überrascht den Bürgermeister sehr: „Der Landrat selbst hatte uns auf die Prioritätenliste gesetzt.“ Dem Kreis ist die Situation der Straße bekannt: „Die Nutzung der Straße wird weiterhin durch partielle Instandsetzungen und Sanierungen abgesichert.“

Das reicht Erhard Skottki nicht: „Die Straße muss grundsaniert werden“, sagt er. In jedem Entwicklungsland seien die Verhältnisse besser als hier. Busfahrer Peter Schubert-Knecht kann nicht verstehen, warum sich hier seit so langer Zeit nichts an dem Zustand der Strecke ändert. „Die Straße hat gar keine Tragfläche. Hier wurden als Untergrund damals alte Industrieschlacken abgelagert“, sagt der Kraftfahrer. Dadurch gebe es extreme Unebenheiten.

Schäden an Bussen durch schlechte Verhältnisse

Besonders gefährlich sei es im Winter: „Wenn sich hier durch die extremen Senkungen Wasser sammelt und gefriert, wird es richtig gefährlich.“ Selbst bei angepasster Geschwindigkeit seien die Busse schon aufgelegen. „Das können unsere 15 Meter langen Fahrzeuge nicht ausgleichen“, sagt Peter Schubert-Knecht: „Aber für die Schäden unserer Busse interessiert sich niemand.“

„Letztlich muss der Landkreis im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten entscheiden, welche Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen werden. Er hat über 600 km Straßen in seiner Baulast zu betreuen“, heißt es aus der Pressestelle.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entschieden wird dabei nach Kriterien wie etwa nach Zustand der Straße, Verkehrsbelegung, Nutzung durch den öffentlichen Nahverkehr, Radwege- und Netzbedeutung sowie für die Bedeutung für die Landwirtschaft, Industrie und den Tourismus. „Dass sich nicht alle gleich behandelt fühlen, bleibt dabei nicht aus“, kommt als Antwort aus der Pressestelle des Landkreises.

Von Stefanie Adomeit