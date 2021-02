Krematorium in Rostock: Neubau könnte zehn Millionen Euro kosten

Rostock-Biestow

Das Krematorium auf dem Neuen Friedhof ist veraltet: Es entspricht nicht mehr den technischen und ethischen Standards, die von modernen Anlagen erwartet werden. Zudem ist das fast 100 Jahre alte Gebäude schlichtweg zu klein für die steigende Anzahl von Feuerbestattungen.

Nun ist die Frage: Kann das alte Krematorium saniert und erweitert werden oder muss ein Neubau her? Die Kosten wären in etwa gleich: knapp zehn Millionen Euro, so die grobe Schätzung des zuständigen Umweltsenators Holger Matthäus (Grüne). Am 3. März soll sich die Bürgerschaft mit dem Thema befassen.

Ausfälle befürchtet

Das Krematorium wurde 1928 gebaut und zuletzt 1996 komplett saniert. „Aber inzwischen ist es technisch wieder veraltet“, so Matthäus. „Wir müssen auf jeden Fall etwas machen.“ Wegen des fortgeschrittenen Alters müsse auch mit Ausfällen gerechnet werden.

Eine gruselige Vorstellung, wenn einer der beiden Ofen mitten im Verbrennungsprozess ausfiele. Das ist laut Matthäus noch nie passiert. „Aber es kommt durchaus vor, dass nur einer läuft, weil der andere gewartet werden muss.“

Hinterbliebene wollen dabei sein

Die Räumlichkeiten im alten Gebäude seien einerseits sehr nüchtern und auch sehr begrenzt. „Viele Hinterbliebene wollen bei der Einäscherung dabei sein. Sie entspricht für sie dem, was das Absenken des Sarges ins Grab bedeutet“, erklärt der Senator. Und diese intime Zeremonie sei in der Hansestadt bislang schwer erlebbar. Fünf der rund 30 Bestattungsunternehmen in der Stadt würden daher schon andernorts einäschern.

In Schwerin oder im brandenburgischen Perleberg seien die Krematorien viel schöner und pietätvoller gestaltet, so Matthäus. Für den Um- oder Neubau will er sich daher Unterstützung von einem privaten Unternehmen holen, das dann später auch als Mitbetreiber auftritt. Im Gespräch ist die Firma Cremtec mit Sitz im niedersächsischen Stade, die laut Matthäus bundesweit Erfahrung gesammelt hat und so das notwendige Know-how mitbringen würde. Der Auftrag muss allerdings europaweit ausgeschrieben werden.

Von der Wiege bis zur Bahre umsorgt

Die Oberaufsicht über das Krematorium soll aber bei der Hansestadt bleiben. „Wir haben als Kommune den Anspruch, den Bürger von der Wiege bis zur Bahre zu begleiten“, sagt Matthäus. Die Landeshauptstadt Schwerin habe dieses Modell schon vor einigen Jahren eingeführt.

Dabei muss es die Hansestadt aber demnächst mit privater Konkurrenz aufnehmen: Das neue Bestattungsgesetz, das MV als letztes Bundesland einführt, sieht vor, dass auch private Unternehmen Einäscherungen anbieten können. „Aber wir als Stadt haben den Vorteil, dass die meisten Urnen weiterhin auf dem kommunalen Friedhof bestattet werden. So werden wir auch weiterhin konkurrenzfähig bleiben.“

Pro und contra privater Partner

Der Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion in der Bürgerschaft, Daniel Peters, meint: „Wenn die Stadt weiterhin beteiligt sein will, muss bald eine Lösung her. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon ein Stück weiter wären.“ Die Lösung mit einer externen Firma könne er sich gut vorstellen. „Das Projekt könnte dann möglicherweise auch schneller umgesetzt werden“, so Peters.

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Eva-Maria Kröger, ist strikt dagegen, einen privaten Partner ins Boot zu holen: „Der Betrieb eines Krematoriums ist definitiv eine Aufgabe, die in die öffentliche Hand gehört. Das sollte kein Geschäftsfeld sein, mit dem man Geld verdient.“

Weniger Särge, mehr Urnen

Eine Erweiterung des alten Gebäudes wäre laut Matthäus – auch wegen der Denkmalschutzauflagen – schwierig, aber möglich. Sollte sich die Bürgerschaft aber für einen Neubau entscheiden, könnte das dann leer gezogene Krematorium Büros der Friedhofsverwaltung beherbergen oder als Trauerraum dienen. „Erste Ideen dafür gibt es schon.“

Platz für einen Neubau sei auf dem Neuen Friedhof ausreichend vorhanden, auch weil die Zahl der Erdbestattungen im Sarg immer weiter zurückgehe und stattdessen immer mehr Urnen bestattet würden. Letztere brauchen deutlich weniger Platz.

Abwärme nutzen

Ein etwas makaberes Detail ist Matthäus noch wichtig: Die Abwärme des Krematoriums soll künftig energetisch genutzt werden, etwa zum Heizen der Trauerhalle oder der Nebenräume.

Für den Senator ist das unproblematisch: „Dort werden pro Jahr mehrere tausend Leichen verbrannt, da liegt es doch auf der Hand, die Energie zu nutzen. Das ist ein technischer Prozess.“ Die Abwärme stamme auch zum allergrößten Teil von der zugeführten Energie, nicht etwa von der Leiche.

Von Axel Büssem