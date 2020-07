Rostock

Bei TUI Cruises hieß es am Freitagabend: „Leinen los“: Erstmals seit fast vier Monaten ist eine große deutsche Kreuzfahrt-Reederei wieder mit Gästen an Bord zu Reisen auf See aufgebrochen. Die „Mein Schiff 2“ startete von Hamburg aus mit 1200 Gästen an Bord.

Der deutsche Branchenprimus Aida Cruises aus Rostock will Anfang August nachziehen – trotz der am Freitag bekannt gewordenen Corona-Fälle bei Crew-Mitgliedern an Bord von „Aidamar“ und „Aidablu“. Deutschlands führender Kreuzfahrt-Experte Prof. Dr. Alexis Papathanassis aber bezweifelt, dass sich das Risiko für die Reedereien in Not lohnt.

Anzeige

„ Reedereien gehen ein Risiko ein“

Papathanassis, Professor für Kreuzfahrt-Tourismus an der Hochschule Bremerhaven, verfolgt auch die Entwicklungen rund um die zehn positiv auf das Coronavirus getesteten Aida-Besatzungsmitglieder genau. „Für mich ist erst mal positiv, dass die Fälle entdeckt wurden“, sagt er. Aber: Das Ergebnis zeige auch, dass auch die besten Konzepte Schwachstellen haben. „Trotz aller Maßnahmen bleibt ein Restrisiko. Aber anscheinend müssen die Reedereien dieses Risiko aus finanziellen Gründen eingehen“, so der Experte.

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Würden Sie derzeit an einer Kreuzfahrt teilnehmen?

Sowohl Aida Cruises als auch die Nummer zwei in Deutschland, TUI Cruises, gehören – im Falle TUI zumindest anteilig – zu großen amerikanischen Konzernen mit Sitz in Miami ( Florida). Aidas Mutter beispielsweise ist Carnival Corporation. „Ich spreche gerne vom floridianischen Kapitalismus. Als die Corona-Krise die Reedereien zum Stop zwang, ging es in der Kommunikation aus Miami meist nur ums Geldverdienen. Die Konzerne sprachen zu ihren Aktionären, zu den Kapitalmärkten, baten um Staatshilfen.“ Alles andere – etwa das Schicksal der Besatzungen – habe in der Kommunikation zunächst kaum eine Rolle gespielt.

Millionen-Kredite am Kapitalmarkt

Wie angespannt die Lage ist, zeigt die Aida-Mutter Carnival: Der Konzern hat Anleihen in Milliarden-Höhe ausgegeben, sich für exorbitant hohe Zinsen Geld am Kapitalmarkt geliehen. In Miami musste zudem ein großer Teil der Belegschaft an Land gehen. Und erst vor wenigen Tagen gab Carnival-Vorstandschef Arnold Donald bekannt, dass sich das Unternehmen von 13 Schiffen – knapp zehn Prozent seiner Kapazitäten – trennen werde. Die Aktie des Konzerns dümpelt trotzdem weiterhin bei knapp über zwölf Euro. Im Januar war das Papier noch dreimal so viel wert. Carnival hat an Börsen knapp 20 Milliarden Euro an Wert verloren.

Auch Aida und die Schwester-Reederei Costa Crociere in Italien brauchen Kapital. Sie bemühen sich um Hilfe des Staates. Letzter Stand: Aida möchte sich bis zu 500 Millionen Euro bei Banken leihen, der Bund und das Land MV sollen dafür bürgen. Eine Entscheidung steht noch aus. Reinhard Meyer ( SPD), Finanzminister in der Landesregierung, hatte gegenüber der OZ vor knapp einer Woche bereits Unterstützung aus Schwerin zugesagt.

Experte glaubt nicht an Erfolg

Für die Konzerne seien die deutschen Töchter, die nun wieder starten wollen, so etwas wie „Testballons“, sagt Papathanassis. Doch genau das könne zum Fiasko für die Branche werden: „Die Kreuzfahrt-Unternehmen haben in den vergangenen Jahren enorm an Reputation verspielt – sei es beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, bei den Arbeitsbedingungen an Bord und auch nach dem Ausbruch der Corona-Krise“, so der Professor. Nun stünden die Reedereien wieder im medialen Fokus. „Wenn jetzt an Bord etwas passiert, kann das schnell eskalieren.“

Mehr lesen: Corona-Ausbruch bei Aida in Rostock: So geht es jetzt im Hafen und an Bord weiter

Wie viele Gäste die Kurztrips ohne Landgänge gebucht haben, sagen weder TUI Cruises noch Aida. Papathanassis glaubt aber nicht, dass die Reedereien mit diesen Törns langfristig Erfolg haben werden: Die deutschen Urlauber seien nun mal anders als die amerikanischen. „Das europäische Modell funktioniert bisher nur mit Landgängen. Das ist für viele Gäste die Hauptattraktion.“ Gutes Essen, am Pool liegen: „Es gibt sicher Menschen, die sich danach sehnen und jetzt an Bord gehen. Ich denke aber, die allermeisten werden sich sagen, dass sie genau diesen Urlaub auch an Land haben können – und dort können sie dann doch noch mal in die nächste Stadt fahren.“

„Branche ist nicht tot“

Dennoch glaubt Kreuzfahrt-Experte Papathanassis nicht, dass die Branche tot ist: „Diese Urlaubsform hat sich etabliert. Die Reedereien haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich auf neue Bedürfnisse der Kunden einzustellen. Die Firmen sind extrem innovativ.“

Doch bis die neue Form der Kreuzfahrten sich durchsetze, brauche es Zeit. Zeit, die viele Konzerne offenbar nicht mehr haben: Carnival-Chef Arnold Donald hatte vor wenigen Tagen vor Analysten gesagt, Carnival könne noch ein gutes Jahr finanziell durchhalten. Die Zeit für die Branche tickt.

Von Andreas Meyer