Rostock

Die Corona-Krise – sie hat auch für die traditionsreiche Neptun-Werft in Rostock weitreichende Folgen. Dennoch will Bernhard Meyer, Chef der gleichnamigen Werften-Gruppen aus Papenburg, an dem Standort in Warnemünde festhalten. Wie er die Werft an der Warnow im 170. Jahr ihres Bestehens in die Zukunft führen will und warum er an Kreuzfahrten glaubt, verrät er im OZ-Interview.

Herr Meyer, Sie sind seit 1973 im Geschäft: Wie hart trifft diese Krise die Werften, die Reedereien, die gesamte Industrie?

Wir haben im Schiffbau schon viele Krisen erlebt – die Finanzkrise 2008 etwa, den 11. September 2001 – und die Folgen waren auch hart. Aber dies ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Fast 400 Kreuzfahrtschiffe weltweit dürfen nicht fahren. Unsere Kunden – die großen Kreuzfahrt-Reedereien – haben jeden Tag sehr hohe Kosten, verdienen aber kein Geld mehr.

Wird auf Ihren Werften noch gearbeitet?

Ja, natürlich! Wir haben erst vor einer Woche die „Iona“ für P&O Cruises abgeliefert. Wie alle unserer neuen Schiffe für die Carnival-Gruppe basiert es auf der gleichen Plattform wie die Aidanova. Den Plattformgedanken haben wir vor etlichen Jahren gemeinsam mit Carnival entwickelt. Ein wunderschönes Schiff. In Rostock werden noch zwei Flusskreuzfahrtschiffe gebaut, die wir im Frühjahr 2021 abliefern. Auch wir werden uns hier in Rostock komplett neu aufstellen müssen.

Das heißt?

Uns war schon sehr früh – im März – klar, was da auf uns zukommt. Viele Kunden haben uns damals gesagt, dass sie unsere Schiffe nicht mehr bräuchten. Aber anstatt die Aufträge zu stornieren, haben wir uns mit unseren fünf Kunden auf eine Streckung des Bauprogrammes geeinigt. Das war nicht leicht, daran arbeiten wir im Detail noch immer. Es ist uns so gelungen, dass wir in Papenburg bis 2025 Arbeit haben – und in Turku sogar bis 2026.

Aber was ist mit der Neptun Werft?

Viele haben uns gesagt, wir sollen einen unserer drei Standorte aufgeben – Warnemünde. Das kam von vielen Seiten. Aber eine Schließung der Neptun-Werft kommt für die Familie Meyer nicht infrage. Ich weiß um die Bedeutung und den Stellenwert der Werft in Rostock. Das ist mir 2006 so richtig klar geworden: Damals haben wir den alten Namen Neptun-Werft wieder eingeführt – und gestandene Schiffbauer hatten Tränen in den Augen.

Was ist denn die Alternative?

Wir haben in Papenburg zuletzt zwei große Schiffe und ein kleines gebaut, wollten sogar auf vier Schiffe pro Jahr kommen. Jetzt werden wir vorerst nur noch zwei Schiffe pro Jahr abliefern. Wir reduzieren unsere Arbeitsleistung um etwa 40 Prozent. Und das bedeutet natürlich, dass auch in Warnemünde viel weniger Arbeit pro Jahr anfällt.

671 Mitarbeiter arbeiten aktuell direkt bei Neptun in Warnemünde. Bleiben alle an Bord?

Wir müssen das Unternehmen verkleinern, in allen Bereichen schlanker werden. Da fangen wir an der Spitze an: Zum Jahresende scheidet Neptun-Geschäftsführer Manfred Ossevorth aus, da sein Vertrag ausläuft. Er ist vor über zwei Jahren nach Rostock gekommen, um die Werft wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat er geschafft. Wir hatten damals große Probleme, haben Liefertermine nicht halten können. Das hat uns viel Geld gekostet. Er möchte nun aber zurück ins Emsland, dort hat er seinen Lebensmittelpunkt. Und diese Stelle werden wir nicht neu besetzen.

Und was ist mit der Belegschaft?

Wir haben schon jetzt keine Leiharbeiter mehr auf unseren Werften, haben geplante Neueinstellungen gestrichen. Auch in Rostock wollten wir ja eine dritte große Halle bauen, expandieren. Die Pläne sind vom Tisch. In Turku setzen wir bis zu 450 Arbeitskräfte frei. Und ja: Auch in Papenburg und Rostock werden uns einige Mitarbeiter verlassen müssen. Aber so wenige wie möglich.

Können Sie schon eine Zahl nennen?

Nein, darüber werden wir jetzt mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft IG Metall sprechen. Aber Rostock liegt uns sehr am Herzen: Wir haben eine moderne Werft, eine junge und hoch motivierte Mannschaft. Das Durchschnittsalter liegt knapp unter 40 Jahren.

Weniger Personal, keine neue Halle – was ändert sich noch auf der Neptun Werft?

Wir müssen im Verbund enger zusammenarbeiten, es darf keine Doppel-Arbeiten mehr in der Gruppe geben. In Rostock legen wir den Schwerpunkt noch stärker auf den Bau von Flusskreuzfahrtschiffen, von Maschinenraummodulen und LNG-Tanks.

Wann wird sich die Branche erholen?

Bis 2023 sehe ich überhaupt keinen Markt für neue Kreuzfahrtschiffe. Und wenn dann neue Aufträge anstehen, wird es einen enormen Konkurrenzkampf geben. Die Reedereien sind hoch verschuldet durch die Krise, es wird nur wenige Aufträge geben. Wir arbeiten auch an anderen Schiffstypen, aber auch auf die werden sich alle Werften stürzen und die Werften aus Korea, China und Japan haben ab 2023 auch keine Aufträge mehr.

Das klingt nicht sonderlich optimistisch …

Doch, weil wir es selbst in der Hand haben – und weil wir uns schon jetzt auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen können. Wir müssen 20 Prozent kosteneffizienter werden. Aber eines ist ganz klar: Ich bin kein Idealist. Wenn Warnemünde permanent Verluste machen würde, werde ich mein Versprechen nicht halten können, diese Werft zu erhalten. Aber wir dürfen uns nicht schicksalsergeben in die Ecke stellen, sondern müssen gemeinsam anpacken. Dann werden wir es schaffen und das Unternehmen hat langfristig eine Zukunft.

Hat denn die Kreuzfahrt eine Zukunft?

Ja, daran glaube ich fest. Wenn diese Krise vorbei ist, werden auch die Gäste wiederkommen. Aber wir brauchen auch Unterstützung der Häfen und der Politik. Uns ist es bisher nicht gelungen, eines klarzumachen: Kreuzfahrten sind in der Corona-Zeit die sicherste Art des Reisens. Es gibt Hospitäler an Bord, die Gäste werden vor der Abfahrt getestet und auch an Bord. Wenn es doch einen Fall gibt, kann der Erkrankte sofort isoliert werden. Sie haben das Geschehen auf den Schiffen schnell unter Kontrolle. Mit den Reedereien haben wir neue Konzepte entwickelt – für die Restaurants, für die Klimatechnik, neue Filter oder Hygienekonzepte etc.. Was auf Kreuzfahrtschiffen an Schutzmaßnahmen möglich ist, kann kaum ein Hotel leisten.

Aber es ist ja nicht nur die Pandemie, die der Branche zusetzt: Kreuzfahrten gelten als Klimakiller.

Das stimmt so einfach nicht. In den vergangenen Jahren wurden kontinuierlich alle Bereiche an Bord der Schiffe auf Energie- und Klimaeffizienz getrimmt: von den Küchen über die Beleuchtung, Wärmerückgewinnung bis zur Abwasseraufbereitung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und die Meyer-Gruppe selbst arbeitet an neuen, sauberen Antrieben und zukunftsweisenden Technologien. Wir teilen das Ziel vieler Reeder: ab 2030 komplett emissionsfreie Schiffe zu bauen.

Ist das Ihr großer Wettbewerbsvorteil?

Ja, einer auf jeden Fall. Wir haben mit der „ Aidanova“ das erste komplett mit dem Flüssiggas LNG betriebene Kreuzfahrtschiff der Welt gebaut. Wir haben seit 2004 daran gearbeitet, LNG als Treibstoff einzuführen. Und jetzt gehen wir weiter: Wir planen Flusskreuzfahrtschiffe, die mit Brennstoffzellen betrieben werden.

Aber es gibt noch keine Brennstoffzelle, die so leistungsstark wäre, um einen Ozeanriesen anzutreiben …

Das stimmt. Noch nicht. Aber in 2021 erhält Aidanova eine erste Brennstoffzelle zur weiteren Erprobung. Und wir denken beispielsweise über Methanol nach. Über einen Brennstoff, der sich klimaneutral erzeugen lässt. Methanol können wir auch im Kolbenmotor als Brennstoff einsetzen. Und der Stoff lässt sich leicht und sicher lagern und transportieren.

Die neuen Schiffe wurden zuletzt immer größer. Ist der Trend vorbei?

Die nächste Generation von Kreuzfahrtschiffen wird anders aussehen als jetzt. Es werden wieder mehr kleinere Schiffe gebaut, aber weiterhin auch ganz große. Das wird spannend. Wir wollen uns wappnen – deshalb sparen wir nicht bei der technischen Kompetenz, der Forschung und auch nicht bei der Entwicklung. Sonst würden wir am Ast sägen, auf dem wir – auch in Rostock – noch lange sitzen wollen.

Stichwort Flusskreuzfahrten: Sehen Sie in diesem Segment eine schnellere Erholung – was ja gut für die Neptun Werft wäre?

Ja, viele Reedereien – unsere Partner bei Arosa aus Rostock ja voran – haben bewiesen, dass sie tolle und sichere Konzepte haben. Und sie sind hauptsächlich auf deutschen Flüssen unterwegs. Das ist ein großer Vorteil.

Sie sind also von der Zukunft der Kreuzfahrt überzeugt?

Ja! Jeder, der einmal eine Seereise gemacht hat, ist begeistert. Es ist eine wunderschöne Form, die Welt zu entdecken. Der Wunsch, zu reisen, wird nicht verschwinden. Was den ökologischen Fußabdruck angeht, werden zahlreiche Touristikangebote nach der Pandemie sich neu ausrichten. Das ist eine große Chance. Und stellen Sie sich einmal vor: Alle Kreuzfahrtschiffe würden stillgelegt werden. Die Folge wäre eine riesige Anzahl neuer Hotels an den schönsten Stränden dieser Welt. Wäre das wirklich eine Alternative?

Von Andreas Meyer