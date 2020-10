Rostock

Nach nur zwei Touren muss die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises ihren Betrieb wieder einstellen – zumindest für November. Nun zieht auch das zweite große Urlaubsunternehmen aus der Hansestadt, Arosa Fluss-Kreuzfahrten, nach.

Urlauber können kostenfrei umbuchen

„Der Beschluss der Bundesregierung hat ausdrücklich festgelegt, dass Übernachtungsangebote im Inland nicht für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden dürfen. Und darunter fallen natürlich auch unsere Kreuzfahrten“, sagt Arosa-Chef Jörg Eichler. Bis zum 30. November setze die Reederei daher alle Aktivitäten aus.

„In der Zentrale in Rostock sind die Mitarbeiter nun damit beschäftigt, die betroffenen Gäste zu informieren, zu beraten und maßgeschneiderte Lösungen für sie zu finden“, so Eichler. Den Urlaubern wird beispielsweise angeboten, kostenfrei auf neue Reisen zu späterer Zeit umzubuchen. Sie können sich aber auch einen Gutschein ausstellen lassen – ein Angebot für all jene, die sich jetzt noch nicht auf ein neues Reisedatum festlegen wollen. Auch Rückzahlung des Reisepreises sei möglich.

Eichler hat Verständnis

Der Arosa-Chef hat Verständnis für die Maßnahmen: „Wir hoffen, die Regierung mit dem Aussetzen unserer Reisen dabei unterstützen zu können, das Infektionsgeschehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare Größenordnung zu senken.“

Dass der Bund zugesichert hat, betroffenen Unternehmen eine Wirtschaftshilfe in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats zu gewähren, sei dabei für Arosa absolut hilfreich: „Damit würde der Staat unsere finanziellen Ausfälle abfedern, was eine großartige und wichtige Unterstützung in dieser Krise wäre.“

Arosa hofft auf „Fluss-Boom“

Arosa hatte nach dem Ende des ersten Lockdowns bereits im Juni wieder Kreuzfahrten aufgenommen – mit um die 70 Prozent Belegung an Bord. Ein großer Teil der Fahrten sei unter den neuen Bedingungen nahezu ausgebucht gewesen, hatte Eichler schon vor Wochen verkündet. Arosa hofft, dass Flusskreuzfahrten am Ende sogar zu den Gewinnern der Pandemie zählen könnten – weil Urlaub im eigenen Land oder auf dem „eigenen Fluss“ an Zulauf gewinnen dürfte.

Von Andreas Meyer