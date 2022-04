Warnemünde

Während die einen von Bord gehen und mit Rollkoffern am Fahrbahnrand auf den persönlichen Abholservice warten, bestaunen die anderen mit der Sonnenbrille auf dem Kopf das riesige Schiff vor ihnen. Noch ist es an diesem Montagmorgen zwar frisch am Hafen in Warnemünde, sodass viele das Accessoire mit einer Winterjacke kombiniert haben – doch die Zeichen stehen auf Urlaub. In der gerade aufgegangenen Sonne steht eine meterlange Schlange mit Menschen, die darauf warten, an Bord der „Aidadiva“ zu dürfen. Bei ausgeglichener Stimmung läuten sie, teilweise unbewusst, die Kreuzfahrtsaison in Warnemünde ein.

Die „Aidadiva“ liegt am Montagmorgen im Warnemünder Hafen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Passagierin von Rügen geht mit Enkeln an Bord der „Aidadiva“

Für Marion Esins von Rügen kann es losgehen mit dem Urlaub. Die 68-Jährige steht mit gepackten Koffern und ihren beiden Enkelinnen Martha und Emily am Passagierkai und wartet auf das Boarding. Für die drei geht es in Richtung Schweden, Halt macht das Schiff unter anderem in der Hauptstadt Stockholm und Visby.

Für die kleinste, Erstklässlerin Emily, ist es die erste Kreuzfahrt. Marion Esins war schon dreimal auf einem Ozeanriesen unterwegs: „Ich fahre mit meinen Enkeln immer auf Kreuzfahrt, wenn sie die erste Klasse beenden – weil sie das so gut gemacht haben“, sagt die Großmutter stolz.

Manche brechen in Warnemünde zu ihrer 15. Kreuzfahrt auf

Bei Claudia Osterburg ist die erste Reise auf See nun schon etwas her. 2011 war die Passagierin aus Sachsen-Anhalt zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Am Freitag bricht sie zu Fahrt Nummer 15 auf. „Das ist immer gut organisiert und es ist auch mal schön, nichts machen zu müssen“, sagt die 52-Jährige. Zu Hause hätte man schließlich oft das Gefühl, sich um etwas kümmern zu müssen. „Hier kann ich mich an den gedeckten Tisch setzen.“

Für Claudia Osterburg ist es die erste Fahrt seit zweieinhalb Jahren. Die Pandemie machte lange Zeit alle Reisepläne zunichte. Um ihre Gesundheit sorgt sie sich trotz Hunderter Menschen auf dem Schiff nicht: „Ich denke, das ist gut organisiert und es gibt Hygienepläne an Bord.“

Einen längeren Anreiseweg zum Warnemünder Hafen hatte auch Kristin Amling. Ihr Ziel: mit ihrer Familie ein paar angenehme Tage auf dem Kreuzfahrtschiff verbringen, und das zum ersten Mal. „Wir probieren das im kleineren Rahmen aus und gucken, ob es uns gefällt“, sagt die 41-Jährige. Zu Ostern plant die Familie nämlich wieder in der Heimat zu sein – mit neuen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck.

Andre Stubbe macht sich mit seiner Lebensgefährtin Kristin Amling und Tochter Emily Stubbe auf den Weg in den Urlaub. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ehepaar aus Wismar kehrt erholt von der „Aidadiva“ zurück

Die haben Thomas und Jacqueline Janke nun schon dabei. Das Ehepaar aus Wismar gehört zu den Passagieren, die am Freitag in Warnemünde von Bord gehen. Die beiden kommen gerade von einer Kreuzfahrt durch Norwegen und Schweden. „Endlich mal wieder vernünftiger Urlaub“, freut sich der 53-Jährige. Auch seine Frau ist begeistert vom spontan gebuchten Trip: „Man muss sich um nichts kümmern, wacht morgens auf und ist an einem neuen Ort“, fasst sie die vierte gemeinsame Kreuzfahrt des Paares zusammen.

Thomas (53) und Jacqueline (52) Janke kommen erholt wieder in Warnemünde an. Quelle: Dietmar Lilienthal

Schaulustige sehen dem Schiff beim Ablegen zu

Als am Abend das Ablegen der „Aidadiva“ in Warnemünde ansteht, versammeln sich viele Menschen vor dem Treffpunkt am Riesenrad. Sie zücken die Kamera ihrer Smartphones für Fotos, winken oder unterhalten sich. Nur das Schiffshorn, das zwischendurch laut durch den Hafen hallt, unterbricht die Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Wir gucken uns das An- und Ablegen der Schiffe oft an, weil wir aus Rostock kommen“, sagt einer der Schaulustigen. „Wir lieben das einfach.“ Er selbst habe etwa zehnmal eine Kreuzfahrt gemacht. Sein Motto: einfach die Welt entdecken und erleben.

Wer an diesem Tag Urlaub in Warnemünde macht, ist vielfach ebenso beeindruckt: „Das ist spannend“, sagt eine Touristin, die sich das Spektakel mit ihrem Freund ansieht. „Es ist so riesig – als würde eine ganze Stadt vorbeifahren.“ Allein in Rostock werden bis zum Herbst 150 Luxusliner mit mehr als 300 000 Passagieren an Bord erwartet. Das sind dreimal so viele wie im letzten Jahr.

Von Jessica Orlowicz