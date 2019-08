Rostock-Stadthafen

Darf ein Zaun den Stadthafen durchziehen und die Haedge-Halbinsel abriegeln? Diese Frage beschäftigt derzeit vor allem die Rostocker Grünen. Schon länger wird darüber diskutiert, kleinere Kreuzfahrtschiffe und große Jachten in den Stadthafen zu locken und so dessen Attraktivität zu steigern. Seit der Stadthafen ausgebaggert wurde, wäre das auch technisch möglich.

Das Problem: Laut internationaler Vorschriften müssen Kreuzfahrtschiffe besonders gesichert werden, um Unbefugte abzuhalten. Das ginge im Stadthafen wohl nur mit einem mobilen Zaun, der immer dann aufgestellt würde, wenn ein Ozeanzwerg zu Besuch ist. Das lehnen die Grünen ab: „Ich glaube nicht, dass die Absperrung von Teilbereichen zu einer Belebung des Stadthafens beiträgt“, sagt Felix Winter, Mitglied des Finanzausschusses der Bürgerschaft.

„Johanna“ ist schuld

Hintergrund der Debatte ist das EU-Projekt „Johanna“. Damit soll der Tourismus in Form von Anläufen kleiner Kreuzfahrtschiffe im südlichen Ostseeraum gefördert werden. Rostock hat sich verpflichtet, an dem Projekt zu beteiligen, das seit dem 1. Juli läuft. Der geplante etwa 200 Meter lange Sicherheitszaun soll rund 85 000 Euro kosten.

Ein schlichter Zaun wäre wohl billiger, aber um „Exklusivität einerseits für die anspruchsvolle Klientel von kleinen Kreuzfahrtschiffen, Megajachten und Großseglern zu schaffen“, soll es ein besonders hübscher und damit teurer Zaun werden, heißt es im vom scheidenden Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) unterzeichneten Antrag, über den am Dienstag im Hauptausschuss der Bürgerschaft abgestimmt werden sollte. Vorbild ist der Zaun am Einkaufszentrum KTC am Kröpeliner Tor (s. Foto). Auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2025 sei ein hübscher Zaun einem schlichten Bauzaun zu bevorzugen.

Linke und CDU dafür

Die Abstimmung wurde jedoch auf Antrag der Linken vertagt. „Inhaltlich wurde der Antrag noch gar nicht von der Bürgerschaft diskutiert“, kritisierte der frühere Bürgerschaftspräsident Wolfgang Nitzsche. Zudem müsse noch diskutiert werden, ob Rostock sich tatsächlich an „Johanna“ beteiligen müsse, nur weil die Stadt beim Vorgängerprojekt „Johann“ mitgemacht hatte.

Allerdings sperrt sich Nitzsche nicht grundsätzlich gegen die Idee von Kreuzfahrtschiffen im Stadthafen: „Wenn es denn sein muss und dem Tourismus in unserer Stadt dient – warum nicht?“ CDU/UFR-Fraktionschef Daniel Peters legt da schon mehr Begeisterung an den Tag: „Wir können uns das sehr gut vorstellen. Es würde Rostock als Tourismusstandort und den Stadthafen insgesamt stärken.“

Angst vor Abgasen

Der Grünen-Abgeordnete Winter lehnt das Vorhaben dagegen ab, zumindest solange die Schiffe nicht umweltfreundlicher werden: „Gerade kleinere Kreuzfahrtschiffe sind oft ältere Modelle mit ausgesprochen schlechten Abgaswerten, deswegen sollten wir sie uns nicht in die Innenstadt holen.“ Peters entgegnet: „Gelegentlich ein Kreuzfahrtschiff oder eine Jacht – das ist sicher nicht schädlich.“ Er habe auch gehört, dass es bereits deutliches Interesse von mehreren Reedereien gebe, im Stadthafen festzumachen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es aktuell allerdings noch keine konkrete Anfragen von Reedereien. Bei den ebenfalls umworbenen Jachten wiederum sei es nicht üblich, sich lange vorher anzumelden. Nach der Ausbaggerung des Stadthafens können dort jetzt Schiffe mit bis zu sechs Metern Tiefgang einlaufen. An den Liegeplätzen 79 und 80 an der Haedge-Halbinsel könnten Schiffe mit bis zu 155 Metern Länge festmachen. Kreuzfahrtschiffe in dieser Größenordnung haben Platz für etwa 500 Passagiere.

Zum Autor

Von Axel Büssem