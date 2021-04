Kreuzliner „Aidasol“ macht in Warnemünde fest: Das ist der Grund

Warnemünde

Das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ liegt seit Samstag am Passagierkai in Warnemünde. Hunderte Schaulustige nutzten die Gelegenheit, um endlich mal wieder ein Kreuzfahrtschiff im Ostseebad in Augenschein zu nehmen. Passagiere waren allerdings nicht an Bord.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kreuzen kaum noch schwimmende Hotels in der Ostsee. Zuletzt lag „Mein Schiff 4“ zum Überwintern im Rostocker Seehafen.

Das Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises soll nach Informationen der Stadt mehrere Tage in Warnemünde liegen und die 2020 fertiggestellte Landstromanlage testen. Die Liegeplätze P7 und P8 wurden im vergangenen Jahr dementsprechend ausgerüstet. Bis zu zwei große Kreuzfahrtschiffe können über die neue Landstromanlage gleichzeitig mit Strom versorgt werden. 19 Millionen Euro wurden in den Bau investiert, allerdings muss sie noch getestet werden, bevor sie offiziell in Betrieb gehen kann. Das soll jetzt die „Aidasol“ übernehmen.

Die „Aidasol" steuert den Kreuzfahrtterminal in Warnemünde Quelle: Jannik Hamann

Dabei werden nicht nur die Funktion der vier am Kai befindlichen Stromanschlüsse und der Anschlusswagen geprüft, sondern auch die Abläufe für den Anschluss der Anlage an die Kreuzfahrtschiffe vom Rostock-Port-Servicepersonal trainiert. Der Testlauf dauert voraussichtlich bis 1. Mai. Durch die Versorgung mit Landstrom muss der Schiffsdiesel nicht wie bisher permanent im Hafen laufen, um die Systeme an Bord aufrechtzuerhalten. So wird die Emission verringert.

Von OZ