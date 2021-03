Rostock

Kreuzfahrtfans trauen ihren Augen kaum: Seit Sonntag sind am Horizont der Ostsee vor Warnemünde zwei Kreuzliner zu entdecken. Beide gehören zur Reederei Tui Cruises. Die „Mein Schiff 4“ nimmt noch am Montag Kurs auf die Warnemünder Kaikante. „Am Mittwoch kommt es im Ostseebad sogar zum Schwesterntreffen“, kündigt Friederike Grönemeyer von der Tui-Pressestelle an. Denn auch die „Mein Schiff 6“ kommt dann in den Warnemünder Hafen.

Grund für das Stelldichein der beiden Schiffe sind aber nicht Passagierwechsel. Noch touren beide Kreuzliner nämlich noch ohne Gäste über die Ostsee. „Im Hafen werden Waren von einem zum anderen Schiff gewechselt“, sagt die Sprecherin. Die ganze Reederei hofft, dass bis zum Sommer auf auf diesen beiden Kreuzlinern wieder Gäste an Bord genommen werden können. „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet“, so Friederike Grönemeyer.

Nach dem Werftaufenthalt und einigen Testfahrten kommt die „Mein Schiff 6“ morgen nach Warnemünde. Quelle: dpa

Testfahrten nach dem Werftaufenthalt

Die „Mein Schiff 6“ hatte jüngst beim Werftaufenthalt in Wilhelmshaven eine neue Kurbelwelle bekommen. „Danach gab es einige Testfahrten in der Deutschen Bucht sowie vor Skagen in Dänemark“, zählt die Sprecherin auf. In Warnemünde bleibt sie aber nur für einen Tag – schon Mittwochabend wird der Kreuzliner wieder auslaufen.

Die „Mein Schiff 4“ verlässt Rostock-Warnemünde. Der Kreuzliner überwintert im Ostseebad. Quelle: Gunnar Rosenow

Die „Mein Schiff 4“ ist seit November vergangenen Jahres immer wieder in Warnemünde. Sie wird im Seebad auf den Start der Saison nach der Pandemie vorbereitet und überwintert ansonsten am Liegeplatz 41. Ihr Erstanlauf vor mehr als vier Monaten war gleich eine doppelte Premiere: Denn zuvor hatte noch kein Tui-Kreuzliner in Warnemünde festgemacht.

Lesen Sie mehr: Tui-Kreuzliner überwintert in Rostock: So bereitet die Crew die nächste Reise vor

Kapitän Jan Fortun ist von den guten Bedingungen des Ostseebades überzeugt. „Der Hafen von Rostock bietet die besten Bedingungen für eine Überwinterung ohne Gäste. Und für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs im nächsten Jahr liegt er strategisch günstig“, erklärte er im OZ-Gespräch.

Um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten, legt die „Mein Schiff 4“ regelmäßig etwa alle drei Wochen für eine Ausfahrt ab. Beim Passieren des Molenkopfes bietet sich ein Bild, dass viele Warnemünder vermissen. Doch bis es wieder regelmäßig „Staunen und Winken“ heißt, wird es wohl noch dauern. Der Kreuzliner-Plan auf der Internetseite des Rostocker Hafens steht leer. „Aufgrund der aktuellen Situation durch die Infektionskrankheit Covid-19 ist derzeit nicht klar, wann, ob und welche Kreuzfahrtanläufe in dieser Saison stattfinden können“, heißt es dort.

Von Claudia Labude-Gericke