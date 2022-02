Krieg gegen die Ukraine: Korvette „Erfurt“ verstärkt Nato-Verband

Rostock/Wilhelmshaven

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine schließt sich die Korvette „Erfurt“ mit Heimathafen Warnemünde einen Nato-Verband an. Wie die Marine mitteilte, läuft das Schiff am Samstagvormittag in Wilhelmshaven aus. Die Korvette soll die Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG 1) verstärken. Der Marineverband sei vor allem für die Kontrolle und den Schutz strategisch wichtiger Seewege in Nordatlantik, Nordsee und Ostsee zuständig. Die Korvette der Klasse K130 war eigentlich letzte Woche Samstag aus Warnemünde ausgelaufen, um an der Unifil-Mission vor der libanesischen Küste teilzunehmen.

Die Verstärkung der Aktivitäten an der Nordflanke seien ein Ausdruck der Marine für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern, wie Vizeadmiral Jan C. Kaack (59), Befehlshaber der Flotte, betonte.„Unsere Alliierten und Bündnispartner können darauf vertrauen, dass die Deutsche Marine ihren Beitrag zur Stärkung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft der Nato leistet.“

Die Standing Nato Maritime Group 1, kurz SNMG 1, besteht in der Regel aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff der Flotten nahezu aller Nato-Mitgliedsstaaten – darunter immer ein Schiff aus Deutschland. Auftrag ist vor allem die Kontrolle und der Schutz strategisch wichtiger Seewege. In Friedenszeiten operiere der Verband vor allem in Nordatlantik, Nordsee und Ostsee, könne bei Bedarf aber sofort in andere Krisengebiete verlegt werden.

Von OZ